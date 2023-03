Ben Arfa rêvait de prendre 7,7 millions au PSG, c'est raté !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Entre Hatem Ben Arfa et le Paris Saint-Germain, les affaires juridiques sont désormais soldées. Si le PSG a été condamné, l'ancien joueur n'a cependant pas eu le dédommagement financier qu'il attendait.

Six ans après sa mise au placard par le PSG après avoir voulu faire une remarque impertinente devant l’émir du Qatar et Nasser Al-Khelaifi, Hatem Ben Arfa avait attaqué le club de la capitale pour harcèlement moral. D’abord débouté, l’ancien footballeur avait fait appel et le quotidien sportif annonce que finalement il a obtenu gain de cause, mais bien loin de ses attentes financières. Car Ben Arfa, dont la carrière à Paris avait été anecdotique, ne réclamait rien moins que 7,7 millions d’euros à son ancien employeur. Et si la Cour d’appel de Paris a reconnu le fait de harcèlement moral, estimant notamment que le Paris Saint-Germain avait clairement voulu pousser le joueur formé à l’OL vers la sortie en l’envoyant s’entraîner avec la réserve et en ne le convoquant pas pour un stage aux États-Unis, elle a cependant rejeté de nombreuses demandes d’Hatem Ben Arfa.

Ben Arfa ne ramasse que des miettes

Hatem Ben Arfa portera le numéro 21 avec Paris ! pic.twitter.com/JJoM9NM7nW — Actu Foot (@ActuFoot_) July 1, 2016

En effet, le Paris Saint-Germain devra payer 100.000 euros de rappels de salaire à son ancien joueur, mais également un euro symbolique de condamnation pour harcèlement moral. On est donc très loin donc des 7,7 millions d’euros réclamés par celui qui après le PSG a enchaîné les contrats de courte durée, et les déceptions, avec Rennes, Valladolid, Bordeaux et Lille, même si Hatem Ben Arfa peut considérer que cette décision de la Cour d'Appel est un avertissement à Paris et autres clubs qui voudraient se prêter à ce genre de jeu et qu'il rend ainsi service aux footballeurs professionnels.