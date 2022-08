Bellingham ciblé, le PSG prêt à broyer la concurrence

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Du haut de ses 19 ans, Jude Bellingham est sans conteste l’un des joueurs les plus courtisés de la planète. Un talent brut sur lequel le PSG a un œil.

Auteur d’une saison 2021-2022 époustouflante, malgré les difficultés du Borussia Dortmund, avec 6 buts et 14 passes décisives, Jude Bellingham s’est imposé comme l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. A seulement 19 ans, l’international anglais (15 sélections) est promis à un très grand avenir. Sans grande surprise, les cadors européens s’arrachent le milieu de terrain du Borussia Dortmund et selon Team Talk, certains sont susceptibles de passer à l’offensive dès cet été. C’est par exemple le cas du Real Madrid et de Liverpool, les deux clubs les plus chauds sur Jude Bellingham depuis le début du mercato estival. Mais à la surprise générale, un géant d’Europe pourrait troubler le Real et Liverpool dans le dossier du natif de Stourbridge : le Paris Saint-Germain.

Le PSG aime beaucoup Jude Bellingham

A la recherche d’un milieu de terrain supplémentaire, en considérant que Wijnaldum, Paredes et Gueye vont tous les trois partir, le club de la capitale a jeté son dévolu sur Bernardo Silva. Cela étant, Luis Campos a bien conscience de partir de très loin dans le dossier du Portugais de Manchester City, qui se sent bien chez le champion d’Angleterre en titre et qui privilégiera de toute façon le FC Barcelone en cas de départ de la Premier League. C’est ainsi que Luis Campos a activé ses réseaux afin de prendre la température dans le dossier menant à Jude Bellingham. Il n’est pas véritablement étonnant de voir le Paris Saint-Germain se positionner sur un joueur si prometteur mais à moins d’une énorme surprise, Jude Bellingham ne devrait pas rallier la capitale française. En effet, la star du Borussia Dortmund vise plutôt un transfert en Liga ou en Premier League, deux championnats privilégiés par le joueur. Le média britannique apporte toutefois un ultime détail en dévoilant que le PSG est le club susceptible d’offrir à Bellingham le salaire le plus important, un élément important mais pas crucial -à priori- dans le cas de Jude Bellingham.