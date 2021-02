Barça-PSG : Paris est magique, le Real a choisi son camp

Dans : PSG.

A l'approche du match entre le FC Barcelone et le PSG, le Real Madrid a choisi son camp.

La scène avait un peu surpris en France, mais il n’y a que dans l’hexagone que cela pouvait étonner. Dans la foulée de la défaite du PSG en finale de la Ligue des Champions, des supporters marseillais avaient fêté ce résultat, ravi de voir leur ennemi chuter face au Bayern Munich et laisser l’OM comme seul vainqueur tricolore de la Ligue des Champions. Une rivalité qui est presque gentille comparée à ce qui peut se passer dans d’autres pays. La preuve cette semaine, avec le match à venir entre le FC Barcelone et le Paris SG en Ligue des Champions. Avant la rencontre, l’ancien du Real Madrid Keylor Navas a ainsi reçu plusieurs messages d’encouragements de la part de ses anciens coéquipiers, afin de faire tomber le Barça.

Defensa Central affirme ainsi que le portier costaricien du PSG a été sollicité par Sergio Ramos en premier lieu, puis Casemiro, Marcelo et Lucas Vasquez, pour faire mordre la poussière au club catalan. Navas, qui a remporté la Ligue des Champions avec le Real Madrid, connait en tout cas la recette pour faire plaisir à son ancien club. La Maison Blanche compte sur lui, désormais de retour de blessure, et le PSG aura bien besoin de son portier numéro 1 pour faire une performance au Camp Nou. En tout cas, au sein d’un Real Madrid diminué par les blessures et qui sera très attendu contre l’Atalanta Bergame, voir le Paris Saint-Germain plonger le Barça un peu plus dans la crise sportive et financière serait un véritable délice.