PSG : Inquiétudes pour Navas avant le Barça

Dans : PSG.

Maillon fort du PSG dans les gros matchs, Keylor Navas souffre des adducteurs.

Pas encore de quoi faire trembler le Paris SG, mais presque. Mis au repos contre Nîmes et Lorient, le Costaricien est annoncé absent pour encore plus d’une semaine. A l’approche du match face au Barça au Camp Nou le 16 février, le staff technique a décidé de ne prendre aucun risque avec l’ancien du Real Madrid. Des mesures de prudence qui vont permettre à Sergio Rico de continuer son intérim même si l’Espagnol va très probablement laisser sa place à son collègue dès que Keylor Navas sera remis. Pour assurer, selon L’Equipe, le PSG pourrait attendre le dernier moment afin de remettre son portier numéro 1, la condition physique et le rythme étant moins déterminants à ce poste. Même si Navas pourrait donc manquer un total de cinq matchs avec ce souci aux adducteurs.