Barça : Le PSG savoure, City a raté Messi

Dans : PSG.

Toujours très intéressé par la venue de Lionel Messi, le Paris Saint-Germain bénéficierait d'un coup d'avance par rapport à Manchester City, principal concurrent. Le Barça, totalement hors course il y a encore quelques semaines, est aujourd'hui le principal rival du PSG.

Depuis que Lionel Messi a annoncé qu'il ne prolongerait pas son contrat qui prendra fin au mois de juin avec le FC Barcelone, les plus gros clubs se sont rapidement positionnés. Mais compte tenu du contexte économique actuel et du salaire XXL réclamé par La Pulga, deux géants sont vite sortis du lot pour espérer finaliser un tel dossier : le Paris SG et Manchester City. Si les Citizens peuvent compter sur la présence de Pep Guardiola, Leonardo a également de nombreux atouts dans sa manche puisque l'Argentin se verrait bien évoluer aux côtés de son grand ami Neymar et de Kylian Mbappé pour former un trio infernal.

Paris favori devant City

Alan Feehely, journaliste, s'est exprimé pour CaughtOffside et a livré son opinion sur l'avenir de Lionel Messi. Et selon lui, c'est bien le champion de France en titre qui tiendrait la corde. « La seule personne qui sait cela est Lionel Messi lui-même. Si l'Argentin avait quitté Barcelone l'été dernier comme il le souhaitait, ce serait sans conteste Manchester City qui aurait acquis ses services. En l'occurrence, il est resté, et maintenant j'ai le sentiment que ce serait le Paris Saint-Germain qui a les meilleures chances de le sortir du club qu'il a rejoint enfant » a expliqué le journaliste.

Le Barça loin d'être hors course

Toutefois, le FC Barcelone, totalement hors course il y a encore quelques semaines, est loin d'avoir dit son dernier mot. Depuis quelques semaines, Ronald Koeman a littéralement métamorphosé l'équipe qui, hormis l'élimination contre le PSG, affiche d'excellents résultats. Suffisant pour convaincre Messi de finalement rester ? Une idée loin d'être farfelue pour la presse espagnole, ainsi que pour Alan Feehely. « Le vent du changement a soufflé à Barcelone, cependant, à la fois sur et en dehors du terrain. Si je devais y mettre mon argent, je parierais que Messi reste à Barcelone et cherche à mener une dernière grande équipe pour remporter une Ligue des Champions avec le Barça » a poursuivi le journaliste de Football Espana. Une chose est sûre, l'avenir de Lionel Messi n'a pas fini de faire parler.