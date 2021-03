PSG : Le Paris SG ou le Barça, le clan Messi craque face au forcing

Dans : PSG.

Désireux de quitter à tout prix le FC Barcelone l’été dernier, Lionel Messi avait été retenu par des problèmes contractuels.

Ce ne sera plus le cas cet été, puisqu’il sera au bout de son engagement de longue date. Son désir de partir était intact il y a encore quelques semaines, quand le club catalan avait été humilié sur sa pelouse par le PSG, que le titre en championnat semblait illusoire, et que les dirigeants étaient toujours dans l’incertitude, sportive comme financière. Mais depuis, le Barça semble avoir trouvé son rythme sportivement avec un système mis en place par Ronald Koeman qui porte ses fruits, des résultats plus convaincants, et un nouveau président en la personne de Joan Laporta, pour qui le « socio » Lionel Messi avait voté. Le retour du boss est en train de changer la donne en ce qui concerne l’avenir du sextuple Ballon d’Or, révèle Don Balon.

Le média espagnol affirme que la famille de l’Argentin, et notamment son épouse Antonella Roccuzzo, qui préparait déjà ses valises et étudiait l’organisation en vue d’un déménagement, est désormais convaincu que son mari va rester à Barcelone. Il faut dire que Joan Laporta sait s’y prendre, lui qui a décidé d’inclure la famille de Lionel Messi dans plusieurs discussions au sujet de la prolongation, sachant très bien qu’une telle décision se faisait avec l’accord de tout le clan Messi. Un travail de l’ombre qui porte ses fruits, surtout que le Barça envisagerait de faire venir Sergio Aguero pour l’été prochain, avant-centre dont le club catalan aurait bien besoin, mais surtout joueur très proche de La Pulga depuis des années. En plus de cela, alors qu’il était beaucoup question de la venue de Xavi, l’unanimité semble se faire autour de Ronald Koeman pour continuer à gérer l’équipe la saison suivante, malgré les erreurs de communication du début, notamment avec Luis Suarez. Une preuve de plus que les discussions vont dans le bon sens entre le FC Barcelone et Lionel Messi, et que le PSG, qui s’est positionné pour récupérer le sextuple Ballon d’Or, pourrait bien voir passer ce recrutement de prestige sous son nez dans quelques mois.