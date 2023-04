PSG : Attendre la blessure de Neymar, Sarabia n'en pouvait plus

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Désormais joueur de Wolverhampton, sous les ordres du technicien espagnol Julen Lopetegui, Pablo Sarabia a définitivement quitté la page avec le PSG. Malgré des derniers mois compliqués, l'ailier ne regrette pas d'avoir joué à Paris.

En signant au PSG, Pablo Sarabia était conscient que c'était une grosse étape dans sa carrière. Lui qui était un joueur phare au FC Séville est devenu remplaçant sur le banc du club de la capitale. Malgré une première saison plutôt aboutie pour Sarabia, l'Espagnol a subi l'énorme concurrence au PSG. Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar. Avec ces trois-là, plus Angel Di Maria, c'est évidemment difficile de se faire une place. Après son prêt concluant au Sporting Lisbonne durant la saison 2021/2022, Pablo Sarabia a décidé de rester au PSG pour tenter de s'imposer. Le joueur formé au Real Madrid ne sera que très peu utilisé par Christophe Galtier et n'aura d'autres choix que de quitter le PSG après la Coupe du monde 2023. Un choix sans regret pour Sarabia.

Sarabia attendait une blessure pour joueur au PSG

« Il était clair que je voulais quitter Paris. J'avais du mal à attendre sur le banc, l'occasion de jouer quand les trois au-dessus se blessaient. C'est une situation atypique, je voulais jouer. Je ne voulais pas cette situation, c'est pourquoi j'ai pris la décision de partir aussi plus tôt. Je peux raconter des histoires, dire que j'ai des matchs avec de grands joueurs, sûrement trois des meilleurs de l'histoire du football. À Paris, je n'ai pas réussi à jouer ou à avoir mon espace. Avec les trois au-dessus, c'était très difficile. Le niveau qu'ils avaient était incroyable » a déclaré le joueur de 30 ans dans un entretien avec le journal As où il confie ne pas être déçu par son passage au PSG, malgré son manque de temps de jeu. Sarabia était conscient qu'il était difficile d'avoir une place dans une équipe avec Messi, Neymar et Mbappé.