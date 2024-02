Arsenal et Liverpool en larmes, c'est fini pour Mbappé

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé ne manque pas de choix concernant son avenir. Le joueur du PSG est très apprécié en Premier League, même si peu de clubs peuvent se l'offrir. Un message qui est déjà passé en Angleterre.

Le PSG attend toujours de connaitre la décision de Kylian Mbappé concernant son avenir. Le club de la capitale voudrait être fixé le plus rapidement possible afin de préparer le prochain mercato estival. Mbappé sait que le temps joue pour lui, espérant une proposition parfaite du Real Madrid pour l'accepter. En attendant, et même si sa destination la plus probable reste la capitale espagnole, d'autres formations veulent tenter leur chance. C'est le cas en Premier League. Ces derniers jours, la presse anglaise a fait part d'intérêt de Liverpool et Arsenal pour Kylian Mbappé. Mais compte tenu de son salaire et de la prime à la signature qu'il faudra lui donner, les deux clubs ne veulent pas faire de folies.

Mbappé, plus que deux options sur la table

Selon les informations de The Independant, Arsenal et Liverpool se sont retirés du dossier, laisse un boulevard au Real Madrid. « Ne souhaitant pas rompre leur structure salariale pour le joueur, Liverpool et Arsenal se retirent de la course pour Kylian Mbappé », indique notamment le média. Reste à savoir désormais comment et quand sera faite l'annonce de Kylian Mbappé. De nombreux médias s'accordent à dire que le Real Madrid travaille dur pour trouver la bonne formule pour le signer. En attendant, le PSG ne perd pas espoir même si l'optimisme est faible. Pas idéal non plus à gérer comme situation pour Luis Enrique, à quelques jours du huitième de finale aller de Ligue des champions au Parc des Princes face à la Real Sociedad. Avant cela, le PSG devra faire face à Brest ce mercredi soir en Coupe de France. Une belle occasion pour Kylian Mbappé de marquer les esprits et calmer un peu ce qui se dit sur sa personne.