PSG : Neymar est ravi de jouer à Paris, et c’est lui-même qui le dit

Dans : PSG, Ligue 1.

Après trois mois d’absence, Neymar a réussi son retour sur les terrains avec le Brésil.

La nuit dernière, l’attaquant du Paris Saint-Germain a permis à sa sélection d’éviter la défaite en amical contre la Colombie (2-2). Le Brésilien a été fidèle à lui-même, dribbleur, un peu chambreur et surtout adroit dans les derniers mètres, lui qui a délivré une passe décisive à Casemiro sur corner, avant de marquer sur une offrande de son ami Daniel Alves. Une performance rassurante sachant que Neymar a disputé l’intégralité de la rencontre malgré la chaleur de Miami.

Preuve que le Parisien a digéré l’échec de son transfert au FC Barcelone. Et si le club francilien en doute encore, le message publié par son joueur sera apprécié. « Trop heureux de revêtir le maillot de la Seleção mais surtout de faire ce que j’aime : jouer au football… peu importe où !!! Que Dieu nous bénisse et nous protège », a écrit Neymar sur Instagram. Certains diront que la star parisienne a entamé son opération de communication auprès des supporters. Quand d’autres se réjouiront de garder un joueur de ce niveau à Paris et en Ligue 1.