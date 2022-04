Antonio Conte contre Pochettino, Tottenham dit oui au PSG !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le départ de Mauricio Pochettino du PSG ne fait plus aucun doute, même si Paris devra à priori lâcher un gros chèque. Dans le même temps, Antonio Conte, le coach de Tottenham place ses pions.

Leonardo l’a reconnu samedi soir après le dixième titre de Champion de France gagné par le Paris Saint-Germain, l’avenir de Mauricio Pochettino comme entraîneur du club de la capitale n’était pas assuré. Même s’il n’a pas dit que le technicien argentin allait été viré, le directeur sportif brésilien a ouvertement fait savoir que des discussions allaient avoir lieu sur ce sujet. Dans le même temps, Pochettino a lui aussi reconnu que son avenir n’était pas encore acté, l’entraîneur du PSG sachant pertinemment qu’ayant encore un an de contrat il avait toutes les bonnes cartes dans les mains. Ce week-end, Le Parisien a évoqué une indemnité de 15 millions d’euros pour sceller le divorce entre l’Argentin et Paris au soir de la 38e journée de Ligue 1. On l’a déjà vu dans le passé avec Laurent Blanc et Thomas Tuchel, les dirigeants qataris ne sont pas vraiment terrorisés par de tels montants financiers, mais si un bon deal peut être trouvé alors ce sera mieux.

Tottenham a un contact permanent avec Pochettino, le PSG le sait

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mauricio Pochettino (@pochettino)

Nasser Al-Khelaifi le sait, Mauricio Pochettino rêvait plus que tout de rejoindre Manchester United, et la désignation d’Erik ten Hag sur le banc mancunien a été très mal vécue par l’actuel entraîneur du PSG. Les rumeurs font de Pochettino le possible successeur de Carlo Ancelotti au Real Madrid, mais si l’Italien gagne la Ligue des champions, après avoir décroché la Liga, on voit mal Florentino Perez virer son coach. Bref, les grands clubs susceptibles de vouloir s'offrir l’entraîneur de 50 ans sont très rares et l’idée d’un retour à Tottenham doit évidemment trotter dans la tête de celui qui a dirigé les Spurs entre 2014 et 2019 avant d’être viré et remplacé par José Mourinho. Ce come-back est d’autant plus évoqué, que dans le même temps Antonio Conte a offert ses services aux actuels dirigeants du Paris Saint-Germain, l’ancien milieu de terrain italien ayant aussi un an de contrat avec le club londonien, où il a bien du mal à imposer ses idées.

OFFICIAL: Antonio Conte is the new Tottenham Hotspur manager ⚪🇮🇹 pic.twitter.com/Cmexolj0iy — COYS.com (@COYS_com) November 2, 2021

Le puzzle semblait donc possible à mettre en œuvre, et ce lundi, Team Talk affirme que « le président de Tottenham, Daniel Levy, serait en contact permanent avec Mauricio Pochettino au sujet d'un retour dans le nord de Londres. » Le patron des Spurs a toujours pensé à faire revenir l’Argentin, qu’il avait pourtant licencié sans ménagement. L’été dernier, après seulement six mois de présence à Paris, Pochettino avait déjà été cité de retour à Tottenham, et le PSG avait été très étonné de voir que l’entraîneur n’avait jamais démenti ces rumeurs. Cependant, un possible accord entre Antonio Conte et le PSG, en même temps qu'entre Mauricio Pochettino et les Spurs, aucun échange pur et dur ne semble possible, les deux entraîneurs étant en mesure de réclamer leurs indemnités et n'ayant aucun intérêt à y renoncer.