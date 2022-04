L'entraineur à poigne Antonio Conte se voit déjà au PSG

Le PSG cherche un successeur à Mauricio Pochettino pour diriger l'équipe la saison prochaine. Les Parisiens sont intéressés par les profils de Zinedine Zidane et Antonio Conte notamment. Cela est réciproque pour l'Italien qui veut déjà le poste.

Malgré le dixième titre de champion de France qui s'annonce, cette saison n'a pas été une réussite pour le PSG avec une énorme désillusion en Ligue des champions. Principal responsable de cet échec, l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino est plus que sur la sellette. Son départ est pratiquement acté, lui qui en un an et demi n'a pas réussi à donner un fond de jeu au PSG. Dans l'état d'esprit, cela pêche aussi car il est trop laxiste avec les stars parisiennes. À Paris, on est résolu à lui trouver un remplaçant plus ferme et/ou plus charismatique. Zinedine Zidane fait rêver l'état-major parisien mais Antonio Conte correspondrait aussi très bien. Cela tombe bien l'Italien veut apporter sa poigne dans la capitale.

🚨 JUST IN: Antonio Conte wants to take over PSG coaching job from next season. In private he says he is confident a transfer could happen. @le_Parisien 🇮🇹