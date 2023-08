Des kilos en trop et des salades, Daniel Riolo écoeuré par le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Sur le départ ces dernières semaines, Marco Verratti a finalement de grandes chances de rester au PSG, où le président Nasser Al-Khelaïfi ne souhaite pas s’en séparer malgré les offres de l’Arabie Saoudite.

Très critiqué la saison dernière pour des prestations en net déclin, Marco Verratti va-t-il rester au Paris Saint-Germain ? Ces dernières semaines, l’international italien semblait sur le départ pour l’Arabie Saoudite. Al-Hilal avait trouvé un accord de principe avec le milieu défensif du PSG et a proposé une indemnité de transfert de 30 millions d’euros au PSG. Une offre balayée par Nasser Al-Khelaïfi, lequel exige de son côté plus de 80 millions d’euros pour se séparer d’un joueur qu’il considère toujours comme un élément majeur de l’effectif.

Daniel Riolo se paie Al-Khelaïfi et Verratti

Le cap des 𝟒𝟎𝟎 matches pour Marco Verratti sous les couleurs parisiennes ! ✨❤️💙



Félicitations Marco ! 👏#RCLPSG pic.twitter.com/2f4y5WNkhY — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 1, 2023

Résultat des courses, Marco Verratti a de grandes chances de rester au Paris Saint-Germain et Nasser Al-Khelaïfi s’en félicite. Une gestion chaotique qui met Daniel Riolo dans tous ses états. Sur son compte Twitter, le chroniqueur de l’After Foot n’a pas été tendre avec ses deux principales cibles au sein du club de la capitale, à savoir Nasser Al-Khelaïfi et Marco Verratti. « Donc en un été et grâce à une communication rodée et relayée par les laquais on va nous faire croire que la gestion QSI du PSG est bonne… quel spectacle pitoyable. C’est de la faute de Mbappé, Campos, avant de Leo, Tuchel... Antero… toujours un autre mais jamais NAK… » a d’abord publié le journaliste sur son compte Twitter avant de s’attaquer à l’épineux cas Marco Verratti.

« Ah et on va nous faire croire que Verratti sera encore le sauveur. Il arrive encore en surpoids, ne fait pas un match de préparation complet… et on va encore devoir avaler ces salades… » regrette Daniel Riolo, lequel était bien sûr favorable à un départ de Marco Verratti lors de ce mercato estival. Avant les offres venues de l’Arabie Saoudite, le natif de Pescara avait suscité l’intérêt de l’Atlético de Madrid, sans que cela se concrète finalement par un transfert du milieu du Paris Saint-Germain. A moins d’un gros changement dans les semaines à venir, Luis Enrique pourra donc compter sur Marco Verratti, ce qui n’était pas vraiment dans les tuyaux il y a encore quelques jours.