Ansu Fati, la piste secrète du PSG au mercato !

Par Corentin Facy

Dans la plus grande discrétion, le PSG a tenté sa chance pour recruter Ansu Fati lors du dernier mercato estival.

Auteur d’un début de saison mitigé au FC Barcelone avec trois buts et trois passes décisives en Liga, Ansu Fati aurait pu quitter la Catalogne l’été dernier. Et pour cause, le prodige du Barça était très convoité sur le marché des transferts. Sous contrat avec le club blaugrana jusqu’en juin 2027, l’international espagnol a fait l’objet de plusieurs offres de la part de cadors européens. A en croire les informations de Diario GOL, le Paris Saint-Germain fait partie des clubs qui ont manifesté leur intérêt pour s’offrir les services d’Ansu Fati lors du dernier mercato estival. Aucun détail de l’offre soumise par le PSG n’a été dévoilé mais le média espagnol affirme que le champion de France en titre, qui a finalement misé sur Hugo Ekitike et Carlos Soler dans le secteur offensif, était très chaud pour recruter Ansu Fati.

Le PSG n’était pas seul sur le coup dans la mesure où Chelsea, Arsenal, Manchester City et Newcastle avaient également pris des renseignements pour Ansu Fati, que Xavi a néanmoins qualifié de joueur intransférable auprès de sa direction. Malgré un statut de joker depuis le début de la saison, Ansu Fati est important aux yeux de Xavi et de l’état-major du Barça, qui voit en lui un grand joueur pour les années à venir. Le PSG n’est pour l’instant pas revenu à la charge… au contraire de Newcastle. Effectivement, le média croit savoir que les Magpies sont les plus chauds dans le dossier Ansu Fati et pourraient bien retenter leur chance dès cet hiver avec une proposition avoisinant les 80 millions d’euros. En difficulté financière, le FC Barcelone sera à l’écoute mais à moins d’une immense surprise, Ansu Fati ne quittera pas l’actuel dauphin du Real Madrid en Liga avant la fin de la saison. Quant au PSG, aucune offensive n’est prévue cet hiver mais l’été prochain en revanche, tout est possible avec les départs envisageables de Léo Messi et de Kylian Mbappé.