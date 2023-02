Alerte au PSG, Messi se blesse avant le Bayern !

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Déjà privé de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain devra peut-être composer sans Lionel Messi pour la venue du Bayern Munich. L’Argentin, blessé aux ischios à Marseille (défaite 2-1) mercredi en Coupe de France, est annoncé incertain pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions mardi.

Très fréquentée depuis quelques semaines, l’infirmerie du Paris Saint-Germain accueille un nouveau joueur, et non des moindres. Muet face à l’Olympique de Marseille mercredi, Lionel Messi s’est blessé aux ischios, nous apprend L’Equipe. Le site du quotidien sportif affirme avec certitude que l’Argentin manquera le déplacement à Monaco samedi en Ligue 1. En revanche, le septuple Ballon d’Or n’a pas encore déclaré forfait pour la première manche face au Bayern Munich trois jours plus tard.

Quand ça va pas… https://t.co/x3uDpdQirP — Loïc Tanzi (@Tanziloic) February 9, 2023

Lionel Messi est pour le moment annoncé incertain à l’approche du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. A noter que le club de la capitale serait confiant quant à sa participation à ce grand rendez-vous européen. Reste à savoir si la Pulga disputerait cette rencontre à 100%. En cas de mauvaise nouvelle, le Paris Saint-Germain se présenterait face au Bayern Munich avec encore moins de certitudes. On ne peut pas dire que les Parisiens préparent leur retour en Ligue des Champions de la meilleure des manières.

Le PSG mal en point

Les défaites à Lens (3-1), Rennes (1-0) et Marseille ont mis en lumière les lacunes du champion de France, notamment au niveau de l’intensité. On constate également que les hommes de Christophe Galtier s'appuient souvent sur les exploits individuels de leurs stars offensives. Un atout à oublier si la tendance se confirme dans les prochains jours. Rappelons que Kylian Mbappé, victime d’une blessure à la cuisse, devrait manquer le match aller. Quant à Neymar, sa prestation décevante au Vélodrome n’a rien de rassurant pour le Paris Saint-Germain.