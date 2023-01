Al-Khelaïfi offre les clés du PSG à Zidane !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En coulisses, le PSG prépare déjà la saison à venir et dans l’ombre, l’état-major du club parisien tente de convaincre Zinedine Zidane.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a lancé les grandes manœuvres dans le but de recruter Zidane Zidane, libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid. Dans l’attente d’un potentiel coup de fil de la Fédération française de Football afin de remplacer Didier Deschamps, « Zizou » n’a pas donné suite à l’intérêt du PSG. Cet été, la donne est différente pour le champion du monde 1998 après la prolongation du contrat de Didier Deschamps à la tête de l’Equipe de France jusqu’en juin 2026. Zidane veut de nouveau entraîner et les clubs susceptibles de l’intéresser se comptent sur les doigts d’une main : le Real Madrid, la Juventus Turin… et le Paris SG. Cela tombe bien, le champion de France en titre est toujours sur les rangs.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par zidane (@zidane)

A en croire les informations du Quotidien du Sport, Nasser Al-Khelaïfi a dernièrement rencontré Zinedine Zidane en toute discrétion afin d’évoquer une possible collaboration dans le futur. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’état-major du Paris Saint-Germain est prêt à tout pour convaincre Zinedine Zidane de rallier le PSG. Et pour cause, au cours de leur entretien, Zidane et Al-Khelaïfi ont évoqué quel serait le rôle de l’ancien entraîneur du Real Madrid en cas de signature à Paris. Le président du club francilien a été très clair avec « Zizou », à qui il est prêt à donner les pleins pouvoirs sportifs. En effet, QSI veut offrir à l’ancien milieu offensif de l’Equipe de France un rôle de manager général élargi, ce qui entrainerait de manière automatique les départs de Christophe Galtier mais également de Luis Campos, pour qui une collaboration avec un entraîneur de la trempe de Zinedine Zidane serait difficile, voire impossible.

Le mercato estival du PSG évoqué entre Zidane et Al-Khelaifi

Au cours de leur entretien, Zinedine Zidane et Nasser Al-Khelaïfi ont évoqué le potentiel rôle du champion du monde 1998, mais pas seulement. Il a été aussi question de la construction de l’effectif pour la saison à venir. En faisant venir Zidane, le PSG espère convaincre Kylian Mbappé de rester. Et ce dernier pourrait être accompagné par un pivot, ce dont il rêve depuis bien longtemps dans la capitale française. Zidane et Al-Khelaïfi sont tombés d’accord sur le nom d’un joueur accessible et dont la complémentarité avec Mbappé saute aux yeux : Dusan Vlahovic, qui traine son spleen à la Juventus Turin, qui ne sera probablement pas qualifié pour la Ligue des Champions la saison prochaine après la sanction de 15 points de pénalité dont elle a été la cible. Un chamboulement total au milieu de terrain a également été évoqué par Zidane lors de sa rencontre avec Nasser Al-Khelaïfi, avec plusieurs départs et des renforts essentiels pour viser la gagne en Ligue des Champions.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Alors que Christophe Galtier est actuellement en poste et toujours en lice pour réaliser le triplé Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain prépare donc sa révolution en coulisses. Et si pour l’instant, Zinedine Zidane n’a pas donné son feu vert pour rejoindre le champion de France en titre l’été prochain, les planètes sont de plus en plus alignées, maintenant que le PSG n’a plus à se coltiner la féroce concurrence de l’Equipe de France. Grâce à Noël Le Graët sa prolongation XXL accordée à Didier Deschamps, le Paris Saint-Germain a le champ libre pour recruter Zinedine Zidane. A moins que la Juventus Turin, qui sera en pleine reconstruction l’été prochain, se manifeste auprès de l’ex-entraîneur du Real Madrid. Dès lors, Zidane devra faire un choix et le PSG aura un concurrent de taille face à lui au vu de l’amour que porte l’ex-milieu offensif de la Juve au club turinois.