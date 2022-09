Al-Khelaïfi ferme la porte à deux cracks du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Inutilisés par Christophe Galtier pour le moment, El Chadaille Bitshiabu et Warren Zaïre-Emery font toutefois partie intégrante du projet du PSG.

Cet été, le Paris Saint-Germain a été sollicité pour deux de ses Titis les plus prometteurs : El Chadaille Bitshiabu (17 ans, défenseur) et Warren Zaïre-Emery (16 ans, milieu de terrain). Les deux jeunes prodiges du PSG, qui s’entrainent avec le groupe professionnel de Christophe Galtier depuis le début de la saison, rongent leur frein pour le moment. En effet, l’entraineur parisien n’a pas encore utilisé El Chadaille Bitshiabu en Ligue 1 tandis que Warren Zaïre-Emery cumule à peine 10 minutes de jeu dans l’élite cette saison. Malgré ce faible temps de jeu, les deux cracks de la formation parisienne entrent totalement dans le projet du PSG à long terme. La preuve, L’Equipe affirme que le temps de jeu d’El Chadaille Bitshiabu et de Warren Zaïre-Emery devrait augmenter au fil de la saison.

Angers voulait El Chadaille Bitshiabu

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par El CHADAILLE BITSHIABU ✞ (@el_chadaille)

En ce qui concerne le défenseur de 17 ans, le média national dévoile qu’Angers s’est concrètement positionné pour le recruter cet été, que cela soit sous la forme d’un prêt ou d’un transfert définitif. Néanmoins, El Chadaille Bitshiabu a rapidement fait savoir aux dirigeants du PSG que son désir était de poursuivre dans le club de la capitale. Luis Campos, qui apprécie beaucoup le solide défenseur parisien, lui a par ailleurs fait savoir qu’il comptait sur lui dans la rotation, particulièrement durant la période après la Coupe du monde. Le Portugais sait que Kimpembe, Marquinhos et Danilo Pereira disputeront le Mondial au Qatar et personne ne sait dans quel état ils reviendront, que ce soit physiquement ou psychologiquement.

Zaïre-Emery était à deux doigts de signer à Lens

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Warren Zaire-Emery (@wzairemery6)

En ce qui concerne Warren Zaïre-Emery, c’est à Lens qu’il a bien failli poser ses valises cet été. Les Sang et Or étaient à deux doigts de l’enrôler sous la forme d’un prêt et le joueur était d’accord pour suivre les traces d’Arnaud Kalimuendo. Mais le tandem Campos-Galtier a finalement convaincu Zaïre-Emery de rester. A l’instar d’El Chadaille Bitshiabu, le milieu de terrain de 17 ans risque d’avoir du temps de jeu cet hiver. Une promesse de la part de la direction du PSG qui l’a définitivement convaincu de rester au club. Nul doute que chez les supporters, on appréciera cette bonne gestion de deux des plus grands talents du centre de formation du Paris SG. A condition que les promesses se transforment en actes avec du temps de jeu en Ligue 1 pour les deux Titis.