Al-Khelaïfi et Pérez ont le même problème, c'est la panique

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Nasser Al-Khelaïfi et Florentino Pérez, respectivement président du PSG et du Real Madrid, ne partagent pas beaucoup de points communs ces dernières années. Ils en ont trouvé un avec une inquiétude par rapport à un nouveau riche du football européen.

Le football représente encore en Europe une terre d’investissement où toutes les folies sont permises. Ces dernières années, le nombre de club rachetés et dans lesquels des fonds énormes ont été investis se sont multipliées. Dans les années 2000, le PSG et Manchester City sont les exemples les plus criants où l’argent a permis de se faire une place dans le gotha européen, même si le Graal résiste pour le moment toujours aux deux nouveaux riches. En Angleterre, l’arrivée de l’Arabie Saoudite à la tête de Newcastle a aussi bouleversé la donne. Malgré leur prestige et leurs habitudes, des clubs comme Liverpool, Tottenham et Chelsea vont devoir regarder la Ligue des Champions à la télévision, vu que les Magpies sont assurés de terminer sur le podium.

La puissance financière de l'Arabie Saoudite fait peur

Et désormais, avec cette possibilité de briller en Ligue des Champions, la Toon Army va même pouvoir frapper encore plus fort sur le marché des transferts. De grandes ambitions sont prêtés à Mohamed Ben Salman et cet appétit a le don de rassembler les clubs qui pourraient en être victime. Ainsi, la nouvelle puissance de Newcastle a provoqué un rapprochement entre Florentino Pérez et Nasser Al-Khelaïfi, assure Don Balon. Les deux hommes s’inquiètent de voir les prix des meilleurs joueurs être encore une fois tirés vers le haut cet été avec la volonté du club anglais de se renforcer de manière spectaculaire.

Ces derniers jours, depuis la qualification pour la prochaine Ligue des Champions, des dépenses folles sont prêtées à Newcastle pour s’offrir les services de joueurs comme Neymar, Harry Kane, Marco Asensio, James Maddison, Joao Felix, Mohamed Kudus ou Sergej Milinkovic-Savic. De quoi bouleverser les plans du PSG et du Real Madrid sur certains dossiers, surtout si les prix continuent de grimper de manière vertigineuse avec l’arrivée d’un club aux commandes de l’Arabie Saoudite et qui n’hésitera pas à proposer des salaires vertigineux pour arriver à ses fins. Ce que le Real Madrid par le passé, ou le PSG plus récemment, pouvaient faire sans être top dérangés il y a encore peu de temps. Mais la donne a changé, et nul doute que l’été musclé de Newcastle est bien capable de redistribuer les cartes sur le plan du mercato, ce qui a le don assez inédit de rapprocher Nasser Al-Khelaïfi et Florentino Pérez. Même si les deux hommes, aussi puissants soient-ils, ne peuvent pas faire grand chose contre cela.