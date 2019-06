Affaire Neymar : Un nouveau coup de tonnerre venu du Brésil !

Dans : PSG, Foot Europeen.

A chaque jour son épisode dans ce que l'on appelle désormais l'affaire Neymar. Une semaine jour pour jour après l'annonce du dépôt d'une plainte pour viol contre la star brésilienne du Paris Saint-Germain, l'accusatrice, Najila Trindade, semble dans une position assez compliquée. En effet, après avoir déjà perdu ses premiers avocats, lesquels estiment que la jeune femme a du mal à avoir une version des faits claire et nette, son nouveau défenseur menace de jeter l'éponge. Ce dernier a en effet été stupéfait d'apprendre que la fameuse vidéo censée démontrer la culpabilité de Neymar avait été, à priori, volée lors d'un cambriolage que la victime supposée avait omis de signaler aux enquêteurs..et à son avis. Et ces derniers n'ayant trouvé pour l'instant aucune preuve d'effraction au domicile de l'accusatrice, cela fait beaucoup pour son avocat.

Alors, se confiant à UOL, Danilo Garcia de Andrade a posé un ultimatum à Najila Trindade. « Si l'enquête de la police sur la possible entrée par effraction dans la résidence de Najila montre qu'il n'y a pas eu d'introduction par effraction, je quitterai le dossier », a prévenu l'avocat, qui a laissé jusqu'à lundi à sa cliente pour lui apporter des éléments probants afin de défendre sa thèse d'un viol et d'une agression. Et même s'il affirme avoir confiance dans cette dernière, Danilo Garcia de Andrade attend de Najila Trindade qu'elle soit enfin précise dans ses graves accusations à l'encontre de Neymar.