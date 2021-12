Affaire : Hamraoui menacée, Diallo de nouveau suspectée

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Un temps suspectée après l’agression de sa coéquipière Kheira Hamraoui, Aminata Diallo se retrouve encore soupçonnée après de prétendues menaces contre l’ancienne Barcelonaise. Son clan a donc tenu à réagir à travers un communiqué ce vendredi.

Un mois plus tard, Aminata Diallo n’est pas débarrassée de cette affaire. Après l’agression de sa coéquipière Kheira Hamraoui le 4 novembre dernier, la joueuse de 26 ans, concurrente de la victime au Paris Saint-Germain et en équipe de France, avait été suspectée avant que l’enquête ne prenne une autre direction. On pensait Aminata Diallo définitivement écartée de ce dossier, jusqu’à l’information de M6 selon laquelle son garde du corps, mis à sa disposition par son club, aurait menacé Kheira Hamraoui au centre d’entraînement à Bougival. Une nouvelle accusation qui a contraint l’entourage d’Aminata Diallo à réagir publiquement.

Le garde du corps n’existe pas…

« Aminata Diallo ne bénéficie d’aucune mesure de protection. Le PSG n’a donc pas mis à sa disposition de garde du corps et il est étonnant comme injustifié que l’on puisse encore salir son nom, ont regretté les proches de la Parisienne dans un communiqué relayé par RMC. D’autant qu’en parallèle, comme l’a révélé L’Equipe ce (vendredi) matin, Aminata et Kheira ont été réunies hier par le club. Elles ont, toutes les deux, exprimé leur envie de retrouver le cours normal de leur vie professionnelle et rassuré le club sur leur capacité à rester coéquipières. »

« Aminata a déjà subi, injustement, les préjudices d’un emballement médiatique dévastateur pour elle comme sa famille, a rappelé l’entourage d’Aminata Diallo. Elle aspire uniquement à retrouver une vie normale et qu’on cesse de la lier à une affaire dans laquelle elle n’est pas impliquée. » Forcément touchée par ces fausses accusations qui ont terni son image, Aminata Diallo, tout comme Kheira Hamraoui, espère bientôt retrouver l’entraînement collectif et la compétition avec le Paris Saint-Germain.