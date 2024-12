MU, Barça, ce joueur de l'OM fait rêver l'Europe

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis de nombreuses années maintenant, l'OM a du mal à faire éclore des jeunes stars depuis son centre de formation. Et quand c'est peut-être le cas, les Phocéens se font piller.

L'OM a de grands projets pour le futur depuis l'arrivée au club de Roberto De Zerbi. L'Italien veut s'appuyer sur un effectif de qualité. S'il veut des joueurs expérimentés pour le plus haut niveau, on le dit ouvert à la possibilité de pouvoir compter sur des joueurs du centre de formation. Mais il faudra vite rassurer sur le sujet. Surtout qu'une grosse pépite marseillaise suscite la convoitise de nombreuses écuries européennes. Et pas des moindres... C'est du moins ce que croit savoir Foot Mercato, qui annonce que Samy Bedja est plus que surveillé.

Samy Bedja, l'OM va devoir faire attention

Le média indique en effet que le Barça, Benfica, le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen, Manchester United et Salzburg sont intéressés par le meneur de jeu phocéen. Né en 2010, Bedja a été récemment surclassé et a intégré le groupe des U17 Nationaux. Il rêve de mener une carrière XXL au plus haut niveau mais va devoir encore attendre un peu pour cela. Le jeune footballeur est toujours sous contrat aspirant, ce qui l'oblige à rester au sein de son club formateur jusqu'à ses 16 ans. L'OM a donc encore un peu de temps pour le rassurer, tout comme son clan et ainsi lui offrir un premier contrat professionnel, afin qu'il puisse rapidement faire ses débuts avec le maillot marseillais. A noter que cette saison avec les U17 Nationaux, malgré le fait d'avoir été repositionné au poste de relayeur, Bedja compte 8 buts et 7 passes décisives en championnat. Il est considéré comme un joueur générationnel et l'OM n'en a plus sorti depuis un certain Samir Nasri il y a des années, au grand dam des fans et observateurs phocéens.