PSG : L'incroyable déclaration de Cavani, l'anti-star du PSG

Dans : PSG, Ligue 1.

Meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani est adoré dans la capitale française. Véritable star sur le plan mondial, l’international uruguayen a pourtant bien du mal à réaliser qu’il est devenu, au fil des années, l’un des meilleurs attaquants de la planète. C’est tout du moins ce que le « Matador » a lui-même confié à Paris-Match, au cours d’une interview plutôt surprenante. Et qui ne devrait pas manquer de faire réagir, notamment du côté des supporters parisiens.

« Je sais que je suis un peu étrange, je me pose beaucoup de questions sur moi-même. J’essaie de ne jamais me mettre en avant, de vivre le plus simplement possible. Mais quand je suis face à un enfant qui veut une photo ou un autographe, je ne peux pas me dérober. Moi aussi, j’ai été cet enfant. Ma réussite, j’ai du mal à m’en rendre compte. Il y a quelques jours on m’a remis un prix à Monaco. J’étais entouré des meilleurs joueurs et entraîneurs de la planète. J’ai eu du mal à réaliser… Le soir, mon frère Walter m’a appelé et m’a dit : “Il faudrait que tu te rendes compte que tu es une star” » a expliqué l’ancien attaquant de Naples. Courtisé par l’Atlético, Naples ou encore certains clubs anglais en vue du prochain mercato estival, Edinson Cavani devrait avoir l’occasion de vérifier très rapidement que sa cote est énorme en Europe.