Agression d'Hamraoui : Eric Abidal bientôt entendu par la police !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Dix jours après l'agression d'une footballeuse du Paris Saint-Germain, Eric Abidal va être entendu par les enquêteurs, la justice veut connaître la nature de sa liaison avec Kheira Hamraoui.

Agressée par deux individus alors qu’elle rentrait d’un repas collectif avec ses coéquipières du PSG, Kheira Hamraoui pourrait bien valoir quelques soucis au couple Abidal. En effet, après avoir pensé à une rivalité sportive, ce qui avait valu une garde à vue de 36 heures pour Aminata Diallo, les policiers en charge de l’enquête sont désormais convaincus que l’attaque violente dont la joueuse parisienne a été la victime est plutôt liée à une affaire privée. Et selon Le Monde il pourrait s’agir d’une « vengeance » en relation avec une grande proximité entre Kheira Hamraoui et Eric Abidal, l’ancien joueur de l’équipe de France. La procureure de la République de Versailles, en charge du dossier, a confirmé au quotidien du soir qu’Abidal sera « prochainement entendu », tandis que l’audition de son épouse est également envisagée, mais pas encore programmée dans le cadre de cette affaire.

Comme annoncé le 13 août dans @lequipe , Éric Abidal consultant Ligue des champions de Canal+ #Médias pic.twitter.com/ynRSsFW8U4 — Sacha Nokovitch (@SachaNoko) August 31, 2021

Les enquêteurs ont en effet eu la surprise de voir que la carte sim du téléphone de Kheira Hamraoui était au nom d’Eric Abidal, et que la footballeuse parisienne avait appelé celui qui a été dirigeant du Barça jusqu’en 2020, un club où la milieu de terrain internationale tricolore a évolué jusqu’au dernier mercato. Désormais consultant pour Canal+, les soirs de Ligue des champions, l'ancien lyonnais et monégasque devra s’expliquer sur une éventuelle implication directe ou indirecte dans l’agression de Kheira Hamraoui. Interrogé par Le Monde, l’avocat d’Eric Abidal a tapé en touche. « J’ai échangé avec lui, mais je ne vous dirai pour l’instant absolument rien », a indiqué le défenseur du joueur triple champion de France avec l’Olympique Lyonnais et quadruple champion d’Espagne avec la Barça, avec qui il a également remporté deux fois la Ligue des champions.