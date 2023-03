Affaire Hakimi : Une étrange théorie du complot

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La mise en examen d'Achraf Hakimi pour viol fait énormément de bruit au Maroc où le joueur du Paris Saint-Germain est une vraie légende, surtout depuis le Mondial 2022. Alors, les accusations contre Hakimi suscitent bien des commentaires et des attaques.

Les accusations sont graves et elles ne doivent surtout pas être prises à la légère, une jeune femme accuse le joueur du PSG et du Maroc d’avoir abusé d’elle le week-end dernier, alors qu’Achraf Hakimi était seul à son domicile. Tandis que l’enquête est en cours, l’avocate de la star marocaine du Paris Saint-Germain affirme avoir fourni des éléments qui tendent à prouver que le joueur est victime de « racket », ce que la partie adverse rejette fermement estimant que cette défense était scandaleuse. Mais au Maroc, l’affaire a un énorme retentissement, Achraf Hakimi étant considéré comme un trésor national. Et comme cette mise en examen pour viol intervient dans un moment où les relations entre la France et le Maroc sont un peu tendues, certains médias du pays du soleil couchant tirent à boulets rouges, estimant que le footballeur parisien était pris dans une bataille qui n’est pas la sienne.

Le Maroc visé à travers Hakimi ?

An honor to receive this award and share it with my people ❤️ #JoyAwards pic.twitter.com/Sbx1W8F5bx — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) January 22, 2023

Selon le média sportif Lionsdelatlas.ma, qui couvre l’actualité des équipes et des sportifs marocains, Achraf Hakimi n’est pas une cible comme une autre. « Focalisons- nous sur le timing de l'affaire Hakimi qui n'est pas fortuit. Il tombe pendant cette crise et survient à quelques jours seulement de la lourde condamnation en France du chanteur marocain Saad El Mejarred pour viol. Peut-on en déduire que la France s'attaque de nouveau à un symbole marocain dans le but de ternir l'image du Maroc ? (...) Sans plainte, une simple déclaration faite au commissariat de Nogent-sur-Marne suffit pour que la justice française déclenche une procédure. Pour le Parquet, l'affaire est suffisamment grave pour qu'il s'en saisisse et lance une enquête judiciaire à l'encontre du joueur marocain qui va devoir se défendre. Bien évidemment, l'affaire a été largement relayée par les médias français qui ont insisté sur la mise en examen du Lion de l'Atlas pour viol sans vraiment rappeler la présomption d'innocence qui régit leur justice. L'objectif est le même : souiller son image et à travers lui, celle du Maroc », explique le média. En attendant, l'avocate de la victime ne souhaite pas que les rôles soient inversées, ce qui semble être clairement le cas au Maroc.