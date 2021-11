Affaire Diallo-Hamraoui, malaise au PSG, 4 joueuses ciblées

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

L'affaire Diallo-Hamraoui a provoqué une énorme onde de choc dans le monde du football féminin. Quatre joueuses du PSG sont citées.

Interpellée mercredi matin, Aminata Diallo est toujours au commissariat de Versailles ce jeudi. Sa garde à vue a été prolongée étant donnée son implication supposée lors de l’agression de sa coéquipière au PSG et compatriote en équipe de France Kheira Hamraoui, une semaine plus tôt. Cette dernière avait été frappée à coup de barre de fer sur les jambes par un agresseur pour le moment mystérieux. Mais les enquêteurs soupçonnent une action commanditée par Diallo et organisée par un homme de 34 ans déjà emprisonné du côté de Lyon. Ce jeudi, L’Equipe se penche sur cette histoire assez surréaliste, sur fond de rivalité sportive, même si beaucoup de points restent à éclaircir dans cette enquête.

4 joueuses du PSG ciblées !

En tout cas, la situation a commencé à se dégrader au mois d’octobre, lors du rassemblement précédent de l’équipe de France féminine. Quatre joueuses ont ainsi été contactés par téléphone : Marie-Antoine Katoto, Grace Geyoro, Sakina Karchaoui et Aminata Diallo. L’homme de 34 ans aurait expliqué avoir eu une relation extra-conjugale pendant trois ans avec Kheira Hamraoui, et vouloir ainsi avoir des détails sur sa vie afin de pouvoir se venger d’elle. Il a fait part au téléphone de détails très précis sur la vie privée d’Hamraoui, notamment une chute qu’elle aurait effectuée lors d’une soirée chez Presnel Kimpembe. Des informations qui ont permis de mettre les enquêteurs sur la piste d’une taupe dans les rangs du Paris SG.

Si les faits d’agression sont avérées sur Kheira Hamraoui, il faudra tout simplement INTERDIRE à Aminata Diallo de rejouer en pro à vie. Une agression commanditée entre coéquipier c’est du jamais vu. Mais pour le moment il faut respecter la présomption d’innocence. — Said Amdaa (@SaidAmdaa) November 10, 2021

De quoi jeter un peu plus le trouble sur cette affaire encore très obscure, mais qui permet toutefois aux policiers de privilégier la piste d’une agression ciblée pour nuire à la carrière de la joueuse du PSG. Le club de la capitale a d’ailleurs décidé de placer une protection rapprochée sur toutes les joueurs concernées par cette affaire, soit cinq éléments de l’effectif de Didier Ollé-Nicolle. En attendant, les prochains jours au Camp des Loges risquent d’être tendus, surtout que la prolongation de la garde à vue d’Aminata Diallo interpelle forcément. Cette dernière a toutefois nié toute implication dans cette histoire aux enquêteurs, et ce à plusieurs reprises. L’Equipe rappelle ainsi que les deux joueuses sont très proches depuis des années, et elles étaient même parties en vacances ensemble en 2019, s’évadant au Mexique pour fuir la France après avoir appris qu’elles n’étaient pas retenues pour disputer la Coupe du monde.

Des amies de longue date

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Aminata_Diallo (@aminata_diallo_ad)

La concurrence entre les deux joueurs, au PSG comme en équipe de France, a-t-elle provoqué cette folle agression ? Une proche des deux joueuses ne veut pas y croire. « Certains pensent que cette agression a été manigancée par Aminata Diallo pour une question de poste, mais ce n'est pas du tout le cas. Ce sont des amies, elles ont subi cela ensemble », a souligné une amie présente au Parc des Princes lors de la récente victoire face au Real Madrid. Au sein du PSG, le sentiment est différent, car l'ambiance était pesante depuis une semaine dans le vestiaire. Après cette agression, certaines joueuses et même d'autres membres du groupe soupçonnaient un coup monté en interne selon L'Equipe. De quoi rendre l'atmosphère très lourde depuis quelques jours, et cela ne devrait pas s'arranger avant d'y voir clair. L’enquête permettra certainement d’éclaircir cette histoire rarement vue dans le football, chez les hommes comme chez les femmes.