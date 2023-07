Accord total, cette star coréenne signe au PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les événements se succèdent ce mardi au Paris Saint-Germain. Tandis que le dossier de l'entraîneur s'est subitement débloqué, un accord a été trouvé avec Majorque pour Kang-In Lee.

Les services juridiques, sportifs et financiers du PSG sont en ébullition depuis quelques heures. Alors que plusieurs sources confirment que le dossier Galtier est définitivement réglé, et que la signature de son remplaçant, Luis Enrique, interviendra dans les 24 heures, Marca annonce que Majorque et Paris ont trouvé un accord définitif pour le transfert de Kang-In Lee, l'international sud-coréen du club espagnol. Convoité de longue date par Luis Campos, le milieu offensif de 22 ans avait encore deux ans de contrat avec le club de Majorque. Pour aboutir à un accord, le Paris Saint-Germain a accepté de payer 17 millions d'euros, et devrait également jouer un match amical l'an prochain dans le stade de Majorque en cours de rénovation.

Kang-In Lee a déjà passé sa visite médicale

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 이강인 KANG IN LEE🇰🇷🇪🇸 (@kanginleeoficial)

Preuve que le dossier était déjà bien avancé, Marca précise que Kang-In Lee a déjà passé sa visite médicale au PSG, et sa venue à Paris est prévue cette semaine afin qu'il signe son contrat présenté comme de « longue durée ». Arrivé très jeune à Valence en provenance du club coréen du Incheon Flyings FC, Kang-In Lee a signé librement à Majorque en 2021, autrement dit, le club des Baléares fait une excellente opération financière. Sportivement, le Coréen du Sud sort d'une saison à 15 buts et 16 passes décisives toutes compétitions confondues. Dans ce dossier, le Paris Saint-Germain avait des concurrents, puisque l'intérêt de Manchester United, l'Atlético de Madrid et Aston Villa avait été récemment évoqué. De même, il y a deux ans, le nom de Kang-In Lee avait été évoqué à Nice et même à l'OM. En recrutant une star coréenne, le PSG envoie également un signal fort à destination d'un pays fan de foot, après Son Heung-Min à Tottenham, les fans asiatiques pourront débarquer au Parc des Princes pour voir jouer un compatriote. Et éventuellement acheter des maillots du PSG, même si cela n'a probablement pas été le premier argument des décideurs parisiens.