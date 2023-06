Kang-In Lee troisième recrue du PSG, c’est imminent

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Personne ne l’avait vu venir, mais Kang-In Lee a de grandes chances de signer au PSG dans les heures à venir.

Après avoir bouclé les signatures -pas encore officialisées- de Marco Asensio et de Manuel Ugarte, le Paris Saint-Germain tient peut-être sa troisième recrue du mercato estival. En effet, selon les informations de Marca et de Relevo, le club de la capitale a ficelé la venue de Kang-In Lee en provenance de Majorque. Le prodige sud-coréen, qui sort d’une saison prometteuse en Liga avec six buts et six passes décisives, a tapé dans l’œil de Luis Campos qui a fait tout ce qui était en son pouvoir pour griller l’Atlético de Madrid, Aston Villa et Manchester United dans ce dossier.

Luis Campos a bouclé le transfert de Kang-In Lee

Les efforts du coordinateur sportif du PSG ont payé puisque selon le média spécialisé, un accord a été trouvé entre toutes les parties. Ces derniers jours, c’est pourtant l’Atlético de Madrid qui tenait la corde pour accueillir le prodige de Majorque avec une offre à 12 millions d’euros qui allait être acceptée par le club espagnol. Déterminé à l’idée de recruter le meneur de jeu sud-coréen, Luis Campos a tout chamboulé avec une surenchère à 15 millions d’euros.

La proposition du PSG a été acceptée par Majorque et Kang-In Lee s’est d’ores et déjà mis d’accord sur les bases de son futur contrat dans la capitale française. A moins d’un gros revirement de situation, le Paris Saint-Germain tient donc sa troisième recrue du mercato après Manuel Ugarte et Marco Asensio. Un joueur que personne n’attendait au PSG alors qu’il avait été associé à l’Olympique de Marseille y a trois ans. En effet, le 6 mai 2020, L’Equipe indiquait que Marseille et Nice aimaient beaucoup celui qui portait alors les couleurs de Valence et qui déjà à l’époque était estimé à environ 15 millions d’euros sur le marché des transferts.