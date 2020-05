PSG : De Bruyne met le feu au mercato, Paris est sur le coup !

Dans : PSG.

Auteur de 9 buts et de 20 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, Kevin De Bruyne n’est pas certain de poursuivre sa carrière à Manchester City.

Et pour cause, le milieu offensif de 28 ans n’a pas caché dans les colonnes du Het Laatste Nieuws qu’il lui serait difficile de rester à Manchester City, si jamais l’exclusion des compétitions européennes se confirmait pour le champion d’Angleterre en titre. « Le club nous a dit qu’il allait faire appel et qu’il était quasiment certain d’obtenir gain de cause. J’attends de voir ce qu’il va se passer, mais j’ai confiance en mon club. Une fois qu’on en saura plus, j’aviserai. Deux ans sans jouer l’Europe, ce serait long. Un an, je peux l’envisager » indiquait notamment l’ancien milieu offensif de Chelsea. Des propos qui ont bien évidemment mis le feu aux tabloïds anglais…

Pour le Daily Mail, il est évident que Kevin De Bruyne sera l’un des acteurs principaux du prochain mercato estival. Toutefois, le Belge ne devrait pas trahir Manchester City en signant dans un autre club anglais. En cas de départ, le natif de Drongen découvrira un autre championnat, et deux mastodontes européens sont sur les rangs : le Real Madrid… et le Paris Saint-Germain. Régulièrement associés dans l’optique d’un éventuel transfert de Kylian Mbappé, probablement en 2021, le géant madrilène et le champion de France en titre pourraient se livrer un duel épique dans le dossier Kevin De Bruyne. Mais alors que la crise sanitaire a frappé les clubs européens de plein fouet en ayant des conséquences économiques importantes, ce dossier ne sera pas simple à boucler. Car Kevin De Bruyne est encore sous contrat avec Manchester City jusqu’en 2023, et sa valeur marchande est estimée à plus de 100 ME. De plus, il émarge à près de 300.000 euros… par semaine du côté de l’Etihad Stadium. Autant dire qu’il faudra casser sa tirelire pour recruter celui qui est considéré par de nombreux observateurs comme le meilleur n°10 d’Europe.