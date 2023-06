70ME pour Bernardo Silva, le PSG frappe fort

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

En ce jour de finale de la Ligue des champions, Bernardo Silva, l'une des stars de Manchester City est évoquée au Paris Saint-Germain. Pour recruter l'international portugais, le PSG aurait même mis les moyens financiers qu'il faut.

Depuis plusieurs semaines, on évoque l’intérêt des champions de France pour celui qui a été le héros de la demi-finale retour de Ligue des champions entre Manchester City et le Real Madrid. Auteur d’un doublé qui avait ouvert la voie aux Cityzens, le milieu de terrain de 28 ans, l’ancien Monégasque aurait également un très vif intérêt pour le PSG. Reste qu’il a encore deux ans de contrat avec le club anglais, et que Pep Guardiola ne le laissera pas partir s’il n’a pas de solution à ce poste. Mais le Paris Saint-Germain ne veut pas se rater dans ce dossier. Et à en croire Ekrem Konur, spécialiste du mercato, Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos ont déjà dégainé une première offre aux dirigeants de Manchester City afin de ne pas perdre trop de temps. Dans le passé, le club de la capitale s'est souvent perdu dans des négociations, et le cas d'Hakim Ziyech au dernier mercato d'hiver a calmé tout le monde.

Bernardo Silva au PSG la saison prochaine ?

🔥#EXCL• PSG are planning to make an opening offer of 70 million euros for Portuguese player Bernardo Silva.

🇵🇹 🔴 #PSG 🔵 #MCFC https://t.co/D8y98HBAu8 pic.twitter.com/agIRhAhOZ3 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 10, 2023

Le journaliste annonce donc qu'au premier jour du mercato d'été, et alors que Bernardo Silva tentera de gagner la Ligue des champions avec son club contre l'Inter, le Paris Saint-Germain a fait une offre à Manchester City. Cette proposition émise par le PSG serait de 70 millions d'euros, soit à peu près la valeur du milieu de terrain portugais selon les sites spécialisés. En 2017, pour faire venir Bernardo Silva de l'AS Monaco, les dirigeants d'Abu Dhabi avaient déboursé 50 millions d'euros. Autrement dit, la plus-value serait belle, surtout si Bernardo Silva parvient à décrocher la Ligue des champions ce samedi, ce qui est devenu l'obsession des responsables de Manchester City.

Dans ce dossier, le Paris Saint-Germain a un gros atout, puisque l'épouse du joueur n'a pas caché qu'elle aimerait venir vivre à Paris. Reste que ces derniers jours, la possibilité de voir l'Arabie Saoudite entre dans cette opération a été évoquée. Ce qui pourrait faire exploser les prix. Il n'est toutefois pas certain qu'à son âge, Bernardo Silva veuille prendre une pré-retraite aussi dorée soit-elle.