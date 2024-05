PSG ‍: Un flop met le feu entre Campos et Luis Enrique

Dans : PSG.

Le PSG aura pas mal de travail cet été lors du marché des transferts. Luis Enrique et Luis Campos devront notamment s'accorder sur le sort de certains joueurs.

A Paris, les périodes de mercato sont toujours très attendues par les fans et observateurs du club. Le PSG ne manquera pas de dossiers à gérer, avec le départ notable de Kylian Mbappé. Luis Enrique veut s'appuyer de son côté sur des joueurs jeunes et à fort potentiel, tout en essayant de limiter les egos dans son vestiaire. Le sort de certains éléments n'est pas encore totalement scellé, notamment du côté des joueurs prêtés. L'Espagnol veut en effet donner une seconde chance à ceux qu'il estime adaptés pour ses idées de jeu. Et Renato Sanches est concerné. Le Portugais, victime de blessures à répétition depuis quelque temps déjà, ne sera pas conservé par la Roma.

Renato Sanches, ce n'est pas si clair pour le PSG

Selon les informations de PSGInsideActus, un désaccord sur le joueur existe même entre Luis Campos et Luis Enrique, car l'Espagnol adore son profil : « Danilo et Renato Sanches ça hésite. Fabian Ruiz devrait rester, sauf si le joueur demande à partir, mais pour le moment ce n'est pas le cas. Pour revenir sur le Portugais (Renato), le staff et la direction parisienne ne sont pas d'accord... Lucho voudrait le garder et pense pouvoir le remettre à son niveau, Campos veut le vendre mais son salaire fait peur aux clubs intéressés ». Pour rappel, Renato Sanches est encore sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2027. A 26 ans, sa carrière est à l'arrêt malgré un talent indéniable mais trop peu souvent mis en valeur. Comme José Mourinho en début de saison avec la Roma, Luis Enrique n'aurait pas perdu espoir avec l'ancien du LOSC, qui n'a joué que 12 rencontres cette saison toutes compétitions confondues.