Cherki au PSG, Fayza Lamari provoque Al-Khelaïfi

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG aura un été chargé sur le marché des transferts. Il faudra combler le départ de Kylian Mbappé même si sa mère et agente, Fayza Lamari, ne sera pas très loin du club de la capitale.

A Paris, on a encore un titre à aller chercher avec la Coupe de France. Il faudra battre l'OL pour cela. Ce sera le dernier match de Kylian Mbappé en tant que joueur du PSG avant de rallier le Real Madrid. Ensuite, le club de la capitale devra enchainer avec le marché des transferts. En plus de Kylian, c'est Ethan qui est annoncé partant du côté de Lille. Mais ce n'est pas pour autant que Fayza Lamari sera très éloignée du PSG. En effet, cette dernière aurait quelques intérêts à placer Rayan Cherki chez les champions de France.

Rayan Cherki, le PSG dit oui mais...

L’agence FLA, pour Fayza Lamari Agency, mère de Kylian Mbappé représente les intérêts de R. Cherki depuis 2023.

Son agence a intérêt au recrutement du joueur.

A voir si l’intérêt émane véritablement de la direction sportive du club. — Simon Renault (@simon_renault) May 20, 2024

Ces dernières heures sur X, SportsZone indique que le PSG est venu aux nouvelles au sujet du prodige lyonnais, plus que jamais sur le départ de l'OL. Son profil est notamment apprécié par Luis Campos. Cependant, la concurrence fera rage dans ce dossier puisque le Borussia Dortmund, Newcastle et Mönchengladbach, en plus d'un club anglais, sont chauds à l'idée de le récupérer. Une nouvelle qui a pas mal fait réagir sur les réseaux sociaux. Pour Simon Renault, avocat mandataire sportif au Barreau de Montpellier, cette piste Cherki au PSG n'est pourtant pas très surprenante, comme il l'a indiqué sous le post de SportsZone : « Précisions. L’agence FLA, pour Fayza Lamari Agency, mère de Kylian Mbappé représente les intérêts de R. Cherki depuis 2023. Son agence a intérêt au recrutement du joueur. A voir si l’intérêt émane véritablement de la direction sportive du club ». Rayan Cherki est une piste de longue date du Paris Saint-Germain mais reste à savoir si le fait de dealer avec Fayza Lamari, réputée dure en négociations et qui en a fait baver au club au sujet de Kylian Mbappé, sera très apprécié par Nasser Al-Khelaïfi.