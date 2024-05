Officiel ‍: Senny Mayulu prolonge au PSG jusqu'en 2027

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

C'était annoncé, c'est désormais officiel, Senny Mayulu vient de prolonger son contrat avec le PSG jusqu'en 2027. Le jeune crack francilien a convaincu son club de continuer avec lui. Sous les ordres de Luis Enrique, Mayulu est apparu à 8 reprises cette saison en Ligue 1.

Le club de la capitale a annoncé sa prolongation dans un communiqué ce lundi.

« C'est une grande fierté de signer mon premier contrat professionnel au Paris Saint-Germain, mon club de cœur. C'est un rêve d’enfant. J'ai travaillé dur pour qu’il se réalise. C'est un immense bonheur pour moi et pour toute ma famille », a notamment déclaré Senny Mayulu.

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a lui indiqué :

« Nous sommes ravis que Senny Mayulu signe son premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2027. Tout au long de son parcours au sein de notre Académie, Senny s'est beaucoup investi pour le Club et la réussite collective de l'équipe. Il a encore beaucoup de choses à accomplir avec nous. Nous sommes très heureux que de plus en plus de jeunes joueurs issus de notre Académie soient le moteur de l'avenir du Paris Saint-Germain. Construire notre Club à partir de notre Académie est l'un des principes fondamentaux de notre prochaine phase de développement et de succès au Paris Saint-Germain ».