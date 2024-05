PSG ‍: L'obsession de Luis Campos ‍? Recruter au Real Madrid

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Si le Real Madrid va chiper Kylian Mbappé au PSG, le club parisien n'est pas malheureux non plus chez son rival espagnol. Sergio Ramos et Marco Asensio sont récemment venus à Paris et c'est désormais Ferland Mendy qui est dans le viseur.

Je t'aime, moi non plus. Cela résume bien la relation entre le Real Madrid et le PSG ces dernières années. Les deux clubs s'affrontent souvent sur le terrain et en dehors. Il n'en reste pas moins qu'ils comptent l'un sur l'autre pour étoffer leur effectif. Le Real Madrid va signer Kylian Mbappé cet été après plusieurs années de lutte avec le PSG. Les Parisiens enchaînent eux les recrutements de Madrilènes : Jesé, Keylor Navas, Sergio Ramos et Marco Asensio. Les deux derniers éléments sont même arrivés libres à Paris. Ce fut plus ou moins une réussite. Cette saison, Asensio alterne entre une place de titulaire et le banc de touche. Il n'a posé aucun problème à Luis Enrique, ayant marqué 5 buts en tout.

Le PSG va tenter Ferland Mendy

De quoi donner des idées au PSG. Il faut dire que le Real Madrid est toujours actif sur le marché des transferts, pouvant délaisser certains de ses propres éléments. C'est le cas de Ferland Mendy, très bon cette saison, mais menacé par une possible arrivée d'Alphonso Davies la saison prochaine. Selon le site Defensacentral, le PSG veut en profiter pour piquer Mendy aux Merengues. Sous contrat jusqu'en 2025, le latéral français n'a toujours pas prolongé au Real.

🤯🇫🇷 Ferland Mendy has 𝐍𝐄𝐕𝐄𝐑 lost a La Liga game at the Bernabéu. pic.twitter.com/NMrglNGCTl — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 17, 2024

L'entourage du Français négocie avec le club madrilène et se sait en position de force pour augmenter significativement le salaire de Mendy. L'ancien lyonnais n'a pas apprécié les rumeurs concernant une arrivée de Davies à son poste. Selon la presse espagnole, le transfert du Canadien est d'ailleurs moins sûr depuis que Ferland Mendy enchaîne les grosses prestations. Appelé par Didier Deschamps pour l'Euro 2024, il ne serait pas de trop au PSG avec un Nuno Mendes qui tarde à retrouver son niveau. Si Nasser Al-Khelaifi peut se venger en plus du Real Madrid, c'est tout bénéfice pour les Parisiens.