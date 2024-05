OL ‍: 11 départs prévus au mercato, un grand ménage annoncé

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

C'est inespéré mais bien réel, l'OL a terminé 6e de Ligue 1 après sa victoire face à Strasbourg ce dimanche soir. C'est donc la Ligue Europa qui attend les Gones.

L'OL sera européen la saison prochaine sans avoir besoin de battre le PSG le week-end prochain en Coupe de France. Les hommes de Pierre Sage ont même eu plus que prévu avec une qualification en Ligue Europa grâce à un faux pas de Lens à domicile contre Montpellier. Tout va donc pour le mieux à l'OL, qui va désormais pouvoir avancer l'esprit libéré contre le club de la capitale avec dans l'idée la perspective de rafler un titre et de faire définitivement oublier les mauvais résultats du début de la saison. Ensuite, peu importe le résultat final de la Coupe de France, les Gones devront se pencher sur leur intersaison. Et apparemment, énormément de travail attendra la direction rhodanienne puisque des départs importants sont annoncés.

Des départs en masse, l'OL va devoir s'activer

Sur son compte X ces dernières heures, David Barbet, influenceur pro-OL en fin de règne de Jean-Michel Aulas, a en effet indiqué que pas moins de 11 départs étaient attendus l'été prochain : « On se dirige avec un été mouvementé du côté de l'OL. Départs : Lopes, Tagliafico, Cherki, Caqueret, Tolisso, Lacazette, Lovren, Diomande, Sarr, Lepenant, Akouokou. Arrivées : Un défenseur central, un 6, un ailier, un attaquant, un milieu, Abner ». Si tout cela se vérifiait, il faudra donc relancer presque totalement le projet la saison prochaine. Ce sera quoi qu'il arrive sous les ordres de Pierre Sage, qui sera prolongé du fait de son excellent travail réalisé depuis son arrivée. En tout cas, il ne faudra plus se tromper pour l'OL, qui doit aspirer à mieux lors du prochain exercice. Cela passera par un bon mercato suivi d'un début de saison satisfaisant.