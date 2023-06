Bernardo Silva, l’offre qui fait trembler le PSG et le Barça

Dans : Mercato.

Par Eric Bethsy

Prêt à quitter Manchester City au mercato estival, Bernardo Silva ne manque pas de propositions. Le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone rêvent de l’accueillir. Mais ses deux courtisans européens pourraient perdre tout espoir étant donné que l’Arabie Saoudite s’intéresse également au milieu portugais.

L’Arabie Saoudite n’en a pas terminé avec le marché européen. Après la signature de Cristiano Ronaldo cet hiver, puis celle récente de Karim Benzema, la Saudi Pro League compte bien utiliser sa puissance financière pour attirer d’autres grands noms. Et les cibles ne sont pas forcément en fin de carrière. La preuve, le média saoudien Sport 24 croit savoir que Bernardo Silva pourrait devenir l’une des prochaines stars du championnat local.

L'Arabie Saoudite s'attaque à Bernardo Silva

Le club d’Al-Taï s’intéresserait au milieu de Manchester City et aurait déjà entamé les premières discussions. Le Portugais pourrait recevoir une proposition pour un contrat de trois ans, et dont le salaire n’a pas été révélé. On peut facilement imaginer que le montant sera très élevé, sans doute trop pour permettre au Paris Saint-Germain et au FC Barcelone de s’aligner. Le club de la capitale, via son conseiller football Luis Campos, a pourtant fait de Bernardo Silva sa priorité. Le dirigeant recherche un gaucher capable d’animer le côté droit. Un intérêt qui ne laisse pas le Citizen insensible.

On se souvient que l’ancien Monégasque n’avait pas non plus fermé la porte au Barça l’été dernier. Quelques mois plus tard, les appels du pied de l’entraîneur Xavi dans les médias ne lui ont sûrement pas échappé. Reste à savoir si Bernardo Silva serait capable de rejeter les millions saoudiens afin de privilégier l’aspect sportif, lui qui fêtera seulement ses 29 ans en août. Il ne faut pas non plus exclure une possible prolongation à Manchester City, le manager Pep Guardiola étant toujours un grand admirateur de l’international portugais.