L'OM veut ses 40 millions d'euros, Longoria prévient l'Europe

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM a bien l'intention de réussir son mercato pour retrouver le haut du tableau la saison prochaine. Cela veut dire que le joueur le plus valorisé sur le marché devra être très bien vendu, ou prolongé par Pablo Longoria.

Il s’agit du seul joueur à la valeur marchande très élevée de l’effectif. Et l’Olympique de Marseille a annoncé sa volonté de le conserver pour la saison prochaine, alors que plusieurs clubs européens le suivent et que l’OM ne disputera pas de Coupe d’Europe. Un pari osé et qui ne serait que de façade selon RMC, qui s’est penché sur le cas de Leonardo Balerdi. Ce dernier, après avoir été moqué et sifflé pendant ses premières années, a changé de statut cette saison et apparait comme le taulier défensif capable de sauver bien des situations, tout en y associant une relance efficace et un jeu hargneux qui plait beaucoup aux supporters phocéens. De quoi en faire une proie idéale pour des formations comme l’Atlético de Madrid, qui est annoncé sur le joueur depuis plusieurs mois, et pourrait faire une offre cet été.

Balerdi, l'OM le compare avec Disasi

𝑳𝒆 𝒅𝒆𝒓𝒏𝒊𝒆𝒓 𝒎𝒂𝒕𝒄𝒉 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒂𝒄𝒉 𝑮𝒂𝒔𝒔𝒆𝒕 ! 🧢



🔙 Replongez dans #HACOM au côté de notre entraineur grâce au 𝑷𝑳𝑨𝒀𝑬𝑹𝑺 𝑪𝑨𝑴 by Cebe 🕶 pic.twitter.com/Cgafx8Gd1B — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 21, 2024

La position ferme de l’OM sur le fait que Leonardo Balerdi ne soit pas à vendre a déjà été prise à plusieurs reprises par le passé, notamment quand une belle offre de l’Ajax Amsterdam a été refusée à la dernière minute en janvier 2023. Mais cette fois-ci, il semble bien qu’une grosse proposition suffira à faire craquer Pablo Longoria, qui aimerait conserver l’Argentin, mais doit aussi montrer à Frank McCourt qu’il est capable de vendre un joueur contre une somme copieuse. Et pour le président marseillais, il est hors de question que l’OM se fasse avoir en vendant au rabais. Ainsi, la volonté du club provençal est de récupérer entre 35 et 45 millions d’euros pour l’ancien du Borussia Dortmund.

Selon RMC, le fait que l’AS Monaco ait réussi à vendre Axel Disasi pour 45 millions d’euros à Chelsea l’été dernier, démontre que l’OM doit obtenir un montant similaire pour un joueur qui est parmi les plus solides du championnat à ce poste. Si jamais une telle offre ne venait pas, alors Longoria accélérerait dans les discussions pour le prolonger, avec un salaire rehaussé, et en faire un cadre quasiment intouchable au mercato. Actuellement, l’Argentin a un contrat allant jusqu’en juin 2026, mais ses intentions ne sont pas forcément connues. Nul doute qu’en cas de discussions avec l’Atlético de Madrid, le fait de rejoindre un club ambitieux en Espagne et en Europe pèse tout de même sur son avenir, même si rien n’est fait pour celui qui a fait bien du chemin depuis son arrivée en 2020, et est désormais l’un des chouchous du Vélodrome.