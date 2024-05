PSG : Une recrue « insipide » de Luis Campos se fait dézinguer

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Arrivé libre en provenance du Real Madrid l’été dernier, Marco Asensio n’a pas vraiment répondu aux attentes pour sa première saison au PSG. En Espagne, les critiques pleuvent à l’encontre du milieu offensif de 28 ans.

5 buts et 7 passes décisives, 19 petites apparitions en Ligue 1, la première saison de Marco Asensio au Paris Saint-Germain ne restera pas dans les annales, c’est peu de le dire. L’international espagnol avait pourtant tout du bon coup sur le marché des transferts l’été dernier. Libre de tout contrat, il semblait convenir au style de jeu prôné par Luis Enrique. En début de saison, le coach du PSG a d’ailleurs fait de l’ancien attaquant du Real Madrid un titulaire, parfois au poste d’avant-centre, parfois en tant que meneur de jeu. Mais les blessures à répétition de Marco Asensio ont gâché son année d’adaptation à Paris. A quelques semaines du coup d’envoi de l’Euro, la presse espagnole s’est intéressée à Marco Asensio et le journal AS a notamment tiré un bilan de la première saison de l’ancien Madrilène au PSG. Le quotidien espagnol n’a pas été tendre avec le joueur représenté par Jorge Mendes en jugeant sa première saison à Paris comme insipide.

« L'Espagnol, principalement en raison de blessures, n'a pas réussi à s'installer au PSG. La saison prochaine, il devra faire un pas en avant pour retrouver ses sensations. Sa saison est insipide. Zéro but et zéro passe décisive en Ligue des Champions, c’est le total de Marco Asensio au PSG pour sa première saison. Peut-être qu’avec le départ de Kylian Mbappé, ses chances d’être titulaire vont augmenter. Asensio est convaincu qu’il peut renverser la situation et s’imposer dans la capitale française » écrit le journaliste Andrès Onrubia, pour qui Marco Asensio peut encore tout renverser au Paris Saint-Germain. Il faudra néanmoins montrer beaucoup plus pour s’imposer comme un joueur clé de Luis Enrique dans la capitale française car même si Kylian Mbappé s’en va, des joueurs comme Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Lee-Kang In, Vitinha, Gonçalo Ramos ou encore Randal Kolo Muani ont l’avantage sur lui pour les postes offensifs.