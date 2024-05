Kylian Mbappé flashé à Cannes

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Luis Enrique a décidé de mettre plusieurs de ses joueurs au repos pour le match de ce dimanche à Metz. Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé en ont profité pour fêter la fin de saison loin de Paris.

Dans une semaine, le PSG affrontera l'Olympique Lyonnais en finale de la Coupe de France. Et pour vraiment laisser ses joueurs au repos, l'entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain a décidé de se priver de plusieurs cadres et non des moindres pour l'ultime match de la saison de Ligue 1 ce dimanche à Metz. Tout comme pour la rencontre de mercredi à Nice, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé ont eu droit à quelques jours supplémentaires de congés. Sans que l'on sache réellement si c'est lié à un cadeau de Luis Enrique ou à une sanction cachée suite au fiasco de la semaine passée lors du match entre le PSG et Toulouse. Quoi qu'il en soit, les deux attaquants vedettes des champions de France ont eux décidé de prendre du bon temps avant la finale de la Coupe de France.

Kylian Mbappé profite de son temps libre à Cannes 🌞 pic.twitter.com/PIJKcNKbVO — Vibes Foot (@VibesFoot) May 19, 2024

En effet, profitant d'une météo clémente et des animations prévues dans le cadre du festival de Cannes, les deux internationaux tricolores ont débarqué sur la Croisette et ont attiré les flashs de nombreux photographes présents au moment où la ville reçoit le plus grand festival de cinéma de la planète. Bien évidemment, inutile d'espérer être tranquilles pour les deux stars que sont Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé dont les faits et gestes sont vite apparus sur les réseaux sociaux. Notamment lors de leur passage samedi à La Guérite, célèbre restaurant situé à proximité de Cannes sur une plage privée. Et s'il n'y a évidemment rien à redire à tout cela, certains supporters du Paris Saint-Germain s'étonnent de tout cela et ne cachent pas un petit agacement alors qu'il y a encore une Coupe de France à gagner.

Les fans de Neymar tombent sur le dos de Mbappé

Et ce sont surtout les supporters de Neymar qui se sont amusés de voir que Kylian Mbappé avait visiblement changé d'avis sur le fameux « bien manger, bien dormir » lancé à destination du joueur brésilien par l'international français l'an dernier avant le match retour de Ligue des champions contre Munich. « Neymar s'il avait été en week-end à Cannes pendant que le PSG jouait… OMG… l’immunisé Mbappé », « Je retiens le fait que Mbappé ne vient pas jouer en championnat pour traîner à Cannes perso, mais bon vu que c'est pas Messi ou Neymar... », « Neymar mange des mcdo sur un jour de repos après une défaite = pas bien, Mbappé qui fait la fête et boit des cocktails après une défaite dont il est le principal responsable en demi finale de LDC sur un jour de repos = bien », les critiques sont nombreuses même si Luis Enrique a donné quartier libre à certains de ses joueurs jusqu'à mardi. Et cela au moment où L'Equipe affirme que Kylian Mbappé pourrait ne pas jouer la finale de la Coupe de France contre l'OL dans une semaine à Lille. Tout cela en attendant l'officialisation de la signature de l'attaquant français au Real Madrid.