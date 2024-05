PSG ‍: Un club veut Kurzawa, la Ligue des champions l'attend

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

En fin de contrat avec le PSG, Layvin Kurzawa va devoir se trouver un nouveau club. Le latéral gauche, en manque cruel de temps de jeu, pourrait néanmoins rebondir dans un club intéressant pour lui et sa carrière.

Après des mois sur le banc ou en tribunes, Layvin Kurzawa va enfin quitter le PSG dans les prochaines semaines. L'ancien de l'AS Monaco n'a plus joué depuis longtemps mais garde une belle cote sur le marché. Certaines équipes, conscientes de l'expérience du Français de 31 ans, sont intéressées par la possibilité de le récupérer, surtout libre de tout contrat. Et l'avenir de Layvin Kurzawa se trouve sans doute de l'autre côté des Pyrénées... En effet, Gérone veut apparemment tenter de convaincre le Parisien de signer.

Kurzawa pourrait retrouver le PSG en Ligue des champions

𝐆𝐈𝐑𝐎𝐍𝐀, 𝐓𝐄𝐑𝐑𝐈𝐓𝐎𝐑𝐈 𝐃𝐄 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 ✨🇪🇺 pic.twitter.com/AWZl6RcDVZ — Girona FC (@GironaFC) May 4, 2024

C'est en tout cas ce qu'annonce ces dernières heures Le Quotidien du Sport. Le média affirme que Gérone pourrait même passer la seconde prochainement pour s'offrir Kurzawa. Le club catalan, surprise de la saison en Liga, veut se donner les moyens de préparer la Ligue des champions du mieux possible. Et des joueurs expérimentés sont donc courtisés, surtout à moindre coût. Layvin Kurzawa, s'il veut rejoindre Gérone, devra néanmoins faire quelques sacrifices concernant son salaire. Au PSG, il touche 500 000 euros par mois. Un montant bien trop élevé pour les finances d'un club comme Gérone. Mais nul doute qu'un rebond dans une équipe séduisante, compétitive et qui jouera la C1 la saison prochaine pourrait l'intéresser. Pour rappel, depuis 2021, Layvin Kurzawa n'a pris part qu'à 8 petites rencontres. Il avait notamment été prêté à Fulham pendant une saison de 2022 à 2023. Mais une blessure l'avait empêché d'enchainer et de convaincre le club londonien de miser sur lui. Cette saison, Luis Enrique n'a fait appel à lui que pour une rentrée en jeu...