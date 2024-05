Mbappé écarté de la finale contre l'OL, elle prépare le scoop

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé n'a pas joué les deux dernières rencontres du PSG en Ligue 1, face à Nice puis contre le FC Metz. Et il se dit que Luis Enrique pourrait tout simplement lui faire rater la finale de la Coupe de France la semaine prochaine contre l'Olympique Lyonnais.

Le PSG en a bientôt terminé avec sa saison. Si le club de la capitale aurait bien voulu disputer la finale de la Ligue des champions, il faudra se contenter d'un titre en Ligue 1 et de celle en Coupe de France. Un titre majeur qu'il ne faudra pas négliger. Pourtant, Luis Enrique a surpris ces dernières heures en annonçant l'absence de plusieurs joueurs cadres pour la dernière journée de Ligue 1 à Metz ce dimanche soir. Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé ont même été aperçus à Cannes en train de prendre du bon temps. Agaçant pour certains fans et observateurs, pas convaincus par l'image donnée à quelques jours d'une finale de Coupe de France. Cependant, pour certains consultants, l'absence de Mbappé s'explique, car il ne jouera en fait plus du tout sous le maillot du PSG. C'est en tout cas l'avis de Laure Boulleau.

Mbappé, Luis Enrique n'a pas du tout aimé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Sur l'antenne de Canal+, la consultante a en effet surpris en indiquant qu'entre Mbappé et le club parisien, le fil avait craqué. « Je suis presque sûre que Mbappé ne jouera pas la finale de la Coupe de France contre Lyon. Je pense que ce n'est plus sportif. Contre Toulouse, Luis Enrique l'avait en travers. Certains comportements ne lui ont pas trop plu. Certains sont au repos mais pour d'autres, c'est vraiment un choix du coach, notamment Kylian Mbappé », a notamment indiqué Laure Boulleau, qui pense donc que l'aventure entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé est bien terminée.

Une bien triste fin si cela se vérifie et une bonne nouvelle pour l'OL, qui aurait un danger en moins à gérer contre la formation de Luis Enrique. Au PSG une nouvelle fois, rien n'est fait comme ailleurs et le divorce est plus qu'entériné entre les Franciliens et Mbappé. A confirmer donc dans les prochains jours, mais cela pourrait rééquilibrer les forces en vue de cette finale, Mbappé étant un joueur qui a souvent fait très mal à l'OL, et à toutes les équipes françaises en général.