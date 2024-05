Mbappé invite 250 personnes pour son pot de départ

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Après avoir passé le week-end à Cannes, et à la veille de la reprise de l'entraînement, Kylian Mbappé organise ce lundi soir une fête pour son départ du PSG.

On ne sait pas si Luis Enrique et Nasser Al-Khelaifi ont été invités par Kylian Mbappé, mais ce lundi soir, la star tricolore du Paris Saint-Germain a décidé de convier 250 personnes pour son « pot » de départ dans un restaurant italien des beaux quartiers de la capitale. Selon Le Parisien, présent sur place, plusieurs footballeurs du PSG sont arrivés de bonne heure pour cette soirée festive, dont Nuno Mendes et Danilo Pereira, dont le but pour Kylian Mbappé était de réunir tout le monde avant de quitter la France. Même si le numéro 7 du Paris Saint-Germain n'a pas encore officialisé sa signature au Real Madrid, on sait déjà qu'il ne jouera plus en Ligue 1 la saison prochaine. Parmi les nombreux invités, Mbappé aurait également convié le président de la République, Emmanuel Macron, et son épouse.

Le PSG n'est pas en mode C1 avant la finale de la Coupe de France

🚨 Kylian Mbappé a convié Emmanuel Macron à sa soirée d'adieux, qui aura lieu ce soir dans un restaurant italien du 8ème arrondissement de Paris.



Le restaurant "Gigi", souvent fréquenté par des célébrités, sera entièrement privatisé pour l'événement. 🔒



250 invités sont… pic.twitter.com/wESmzRQcFk — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) May 20, 2024

Forcément, cela va probablement étonner les supporters du Paris Saint-Germain de voir qu'à quelques jours de la finale de la Coupe de France face à l'Olympique Lyonnais, les joueurs passent une soirée festive à la veille de la reprise de l'entraînement. D'autant plus que Luis Enrique avait donné un supplément de congés à quelques-uns de ses joueurs, dont Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, lesquels ont mis le cap vers Cannes pour prendre du bon temps. Dès mardi, tout le monde devra reprendre le chemin de Poissy pour préparer cette finale que du côté de l'OL, on aborde avec beaucoup de sérieux. Tout cela n'est pas sans rappeler les fameux anniversaires de Neymar, lesquels se calaient souvent avant les huitièmes de finale de la Ligue des champions.