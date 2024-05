Camara quitte le PSG, un club l'a convaincu

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Entraîneur des U19 du Paris Saint-Germain, Zoumana Camara s'apprête à quitter le club de la capitale. Un club de Ligue 2 l'a persuadé de tenter le challenge.

A 45 ans, et après avoir consacré trois ans aux jeunes du Paris Saint-Germain, lui qui avait été également entraîneur adjoint après la fin de sa carrière en 2015, Zoumana Camara va quitter le PSG. En effet, alors que les dirigeants parisiens ont décidé de créer une équipe Espoirs pour disputer le nouveau championnat des réserves créé par la Fédération Française de Football, ils devront trouver un autre technicien, Camara étant en partance pour l'En-Avant Guingamp. Le quotidien L'Equipe révèle ce que l'En-Avant Guingamp souhaite lui confier les clés du club après le départ désormais acté de Stéphane Dumont. Neuvième de la saison 2023-2024 de Ligue 2, Guingamp n'a pas eu les résultats escomptés, et les dirigeants bretons ont prévu de rencontrer la semaine prochaine Zoumana Camara afin d'avancer sur sa probable venue. Avant l'EAG, Saint-Etienne et Clermont avaient également pensé ces derniers mois au technicien du PSG, mais cela ne s'était pas concrétisé.

Si Guingamp ne parvient pas à finaliser un accord avec l'actuel entraîneur des U19 du Paris Saint-Germain, cela ne changera en rien sa décision de partir, Zoumana Camara souhaitant dorénavant se lancer au plus haut niveau. Il a d'ailleurs prévenu les responsables du PSG de sa décision et contrairement à l'an dernier, le feu vert a été donné au technicien parisien. Les champions de France vont devoir trouver celui qui va devoir s'occuper des jeunes espoirs du club de la capitale, une formation sur laquelle Nasser Al-Khelaifi veut désormais tout miser.