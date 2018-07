PSG : Le PSG renvoyé à la maison avec son chèque de 40ME

Dans : PSG, Mercato.

La recherche d’un latéral gauche est devenu encore plus urgente pour le Paris Saint-Germain.

Désormais, il ne s’agit plus de compenser l’éventuel départ de Layvin Kurzawa. Alors que le transfert du Français reste d’actualité, le club de la capitale doit déjà remplacer Yuri Berchiche, parti à l’Athletic Bilbao. La direction tente donc d’avancer sur ses différentes pistes, et notamment celle qui mène au Brésilien Alex Sandro (27 ans). En effet, le média italien TMW révèle une offre parisienne estimée à 40 millions d’euros. Un montant plutôt élevé pour un latéral.

Pourtant, la proposition n’aurait pas suffi. Le champion d’Italie aurait refusé de libérer son défenseur à ce prix et attendrait une somme plus importante. Reste à savoir si le PSG compte revoir son offre à la hausse, et s’il possède la marge de manœuvre suffisante pour éviter de fâcher l’UEFA. Pendant ce temps-là, Manchester United est toujours sur le coup, tandis que la Juve espère garder et prolonger le contrat d’Alex Sandro qui n’a pas encore annoncé sa volonté.