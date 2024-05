PSG ‍: Nasser Al-Khelaifi tombe déjà de cheval

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

En quête d'un endroit pour construire le futur stade du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi pense à l'hippodrome de Saint-Cloud, lequel n'appartient pas à la ville de Paris. Il y a cependant un premier obstacle.

Le Paris Saint-Germain ayant décidé de stopper définitivement les négociations avec Anne Hidalgo concernant l'avenir du Parc des Princes, considérant que l'élue parisienne mettait ouvertement de la mauvaise volonté, Nasser Al-Khelaifi ne restera pas passif en attendant les résultats des prochaines élections municipales en 2026. Si le président qatari du PSG ne veut pas se mêler de la vie politique locale, il ne va probablement pas pleurer si l'actuelle majorité se fait virer dans deux ans. Et en attendant, NAK cherche un endroit où construire un nouveau stade. A quelques encablures du Parc des Princes, il y a évidemment l'hippodrome de Saint-Cloud, et c'est le choix numéro du dirigeant parisien. Cependant, tout n'est pas si simple, malgré le fait que ce champ de courses n'appartienne pas à la mairie de Paris. C'est le seul dans la région.

🔴🔵 Les potentielles villes qui pourraient accueillir le futur stade du PSG :



Aulnay-sous-Bois (93)

Gonesse (95)

Montigny-le-Bretonneux (78)

Saint-Cloud (92)

Si samedi L'Equipe voyait dans Saint-Cloud la voie royale pour le futur stade du Paris Saint-Germain, Le Parisien refroidit cette piste moins de 24 heures plus tard. En effet, France Galop, qui organise les courses hippiques en France et gère l'hippodrome visé par le PSG a détruit l'hypothèse d'une telle construction : « L’hippodrome de Saint-Cloud restera un hippodrome. ». Et comme si cela ne suffisait pas, le maire de Saint-Cloud, dont l'avis est évidemment décisif, est, lui aussi, décidé à ce que l'éventuel stade du Paris Saint-Germain ne soit pas dans sa ville. Même s'il se dit supporter de longue date du PSG, Eric Berdoati, le maire Divers-Droite de Saint-Cloud, refuse de rendre les terrains de l'hippodrome constructibles, et il prévient que de toute façon sa ville ne peut accueillir sérieusement la venue de 60.000 personnes.

Saint-Cloud ne veut pas du PSG

« Côté transports en commun, ça va. On a trois gares de tram, deux SNCF et une du Grand Paris Express qui va arriver. Le problème ce sont les voitures. Un stade comme celui dont il est question se remplit en une heure ou deux mais se vide en une demi-heure. Nos rues ne peuvent pas absorber un flux pareil en si peu de temps », a reconnu l'élu, qui renvoie donc la patate chaude à une autre ville de la région parisienne. À en croire le quotidien régional, le Paris Saint-Germain avance sur plusieurs dossiers, mais pour l'instant aucune ville ne semble faire l'unanimité au sein du club de la capitale.