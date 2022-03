70 millions d’euros, le prix de Nkunku ne fait pas peur au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Auteur d’une saison exceptionnelle au RB Leipzig, Christopher Nkunku laisse de gros regrets au sein de son club formateur, le PSG.

Titulaire pour la première fois en Equipe de France vendredi soir à l’occasion du match contre la Côte d’Ivoire à Marseille (2-1), Christopher Nkunku est de nouveau pressenti pour débuter dans le onze français ce mardi à Lille, cette fois pour y défier l’Afrique du Sud. L’attaquant du RB Leipzig devrait être titulaire aux côtés de Kylian Mbappé et d’Antoine Griezmann, une belle occasion de briller et d’augmenter encore sa cote sur le marché des transferts dans l’optique de cet été. Formé au PSG, Christopher Nkunku ne manque pas de prétendants. Et pour preuve, Bild dévoile en ce début de semaine que le Bayern Munich est très attentif aux prestations de Christopher Nkunku et songerait à l’ancien Parisien afin de compenser un éventuel départ de Serge Gnabry, dont l’avenir est incertain en Bavière.

Le PSG et le Bayern sur Nkunku

Sur la piste de Christopher Nkunku, le Bayern Munich pourrait en revanche croiser la route du Paris Saint-Germain. Et pour cause, le site Fichajes.net dévoile de son côté que le club de la capitale est lui aussi fortement intéressé par un retour à la maison de son ancien « Titi ». Mais tandis que Bild ne s’avançait pas au sujet du prix fixé par le RB Leipzig, le média espagnol indique que Christopher Nkunku est estimé à environ 70 millions d’euros par les dirigeants du club allemand. Une somme que le Paris Saint-Germain est évidemment en mesure de sortir, mais toute la question est de savoir si Christopher Nkunku est intéressé par la perspective de revenir dans un club qu’il a quitté car il ne sentait pas la confiance des dirigeants. Très épanoui en Bundesliga, où il cartonne chaque week-end avec le RB Leipzig, le nouveau joueur de l’Equipe de France pourrait privilégier le Bayern Munich. Quoi qu’il en soit, les négociations seront âpres et le PSG, invité depuis quelques jours à foncer sur Tchouaméni, pourrait bien tenter une razzia avec les valeurs montantes de l’Equipe de France en tentant également de recruter Nkunku…