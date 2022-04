10 titres de Ligue 1 : L'incroyable palmarès du PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Palmarès du Paris Saint-Germain

Champion de France : 1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 et 2022

Vice-champion : 1989, 1993, 1996, 1997, 2000, 2004, 2012, 2017 et 2021

Coupe de France : 1982, 1983, 1993, 1995, 1998, 2004, 2006, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 et 2021

Trophée des Champions : 1995, 1998, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020

Coupe de la Ligue : 1995, 1998, 2008, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2020

Coupe des Coupes : 1996



Classement des clubs champions de France

1. ASSE et PSG : 10 titres

2. OM : 9 titres

4. Nantes et Monaco : 8 titres

6. Lyon : 7 titres

7. Reims et Bordeaux : 6 titres

9. Nice et Lille : 4 titres

11. Sochaux et Sète : 2 titres

13. Olympique Lillois, RC Paris, CO Roubaix-Tourcoing, Strasbourg, Auxerre, Lens, Montpellier : 1 titre