Vente de l'OL féminin, la réponse officielle de Textor !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Mercredi, L’Equipe a lâché une véritable bombe avec l’annonce de la vente de l’OL féminin à la femme d’affaires américaine Michele Kang.

A en croire le quotidien national, John Textor s’est mis d’accord il y a déjà plusieurs semaines avec Michele Kang, femme d’affaires américaine, dans le cadre de la vente de l’OL féminin. L’Equipe affirme que l’Américaine va acheter 52 % des parts de l’équipe féminine de l’Olympique Lyonnais, tandis que les 48 % restants resteront la propriété d’OL Groupe, valorisés à hauteur de 50 millions d’euros.

L'annonce de la vente de l'OL féminin a fait l'effet d'une bombe

Dans le microcosme lyonnais, cette information a fait l’effet d’une bombe mercredi après-midi et jette un énorme trouble sur les intentions de John Textor, alors que Jean-Michel Aulas a bâti au fil des années l’une des meilleures équipes féminines de la planète à l’OL. Après la publication des informations de L’Equipe, l’Olympique Lyonnais a tenu à apporter quelques précisions à travers un communiqué démentant la vente de la section féminine à Michele Kang.

L’Olympique Lyonnais tient à démentir les informations inexactes publiées par le journal L’Équipe sur une éventuelle cession de son équipe féminine. https://t.co/OcJap5uiE3 — OL Féminin (@OLfeminin) April 12, 2023

Tout en confirmant en revanche que le club rhodanien cherchait des partenaires afin de faire évoluer son projet autour de l’équipe féminine. « Par ailleurs, si une volonté de créer une plateforme mondiale dédiée exclusivement au football féminin a toujours été une réalité pour OL Groupe et Jean-Michel Aulas, la description donnée par L’Équipe est profondément déformée. Aucun accord n’a été entériné, et encore moins dans les modalités décrites par le journal » explique l’OL dans son communiqué officiel, avant de poursuivre.

L'OL dément la vente mais confirme des discussions

« OL Groupe a toujours porté l’idée de contribuer positivement au développement du sport féminin et de ses athlètes pour tendre davantage vers l’excellence. Dans ce contexte, il est vrai qu’OL Groupe échange aujourd’hui avec un certain nombre de nouveaux partenaires pour faire évoluer son projet ». Et le communiqué de l’OL de conclure.

« L’Olympique Lyonnais regrette ces informations erronées qui portent atteinte à son équipe féminine, ses joueuses, son image et ses intérêts » peut-on lire sur le site officiel des Gones. Des changements sont donc bel et bien attendus pour la section féminine, sans que l’on sache pour l’instant si la vente à Michele Kang sera officialisée dans les jours ou les semaines à venir. Il s’agirait de la première décision choc de la part de John Textor depuis son rachat du club rhodanien à Jean-Michel Aulas il y a quelques semaines.