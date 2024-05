OL ‍: Textor cherche un entraineur, Pierre Sage sous pression

Au vu du rythme incroyable de l'OL en 2024, Pierre Sage serait un entraîneur crédible pour la saison prochaine. Néanmoins, John Textor peut être tenté d'aller chercher un entraîneur plus connu. Cela tombe bien car il en possède un sous contrat.

Simple intérimaire en décembre, Pierre Sage peut-il rester à l'OL au-delà de la saison en cours. On serait tenté de penser oui au vu des résultats impressionnants du club rhodanien. Vainqueur de Monaco 3-2 dimanche, l'OL a gagné 12 de ses 17 derniers matchs. Sur cette période, Lyon est la meilleure équipe de Ligue 1 avec le PSG (37 points sur 51 possibles). Pierre Sage jouit d'une énorme cote de popularité chez les supporters mais aussi auprès de John Textor. Outre ses résultats, la méthode et le discours de Sage sont parfaitement adaptés au groupe lyonnais.

Pierre Sage est en capacité de poursuivre sur sa lancée à l'OL la saison prochaine. Cependant, John Textor pourrait privilégier un entraîneur plus expérimenté pour diriger le club lyonnais. Ce ne serait pas un luxe pour franchir un palier et gérer une possible qualification européenne. Dans cette optique, Bruno Lage (47 ans) ferait parfaitement l'affaire. Le technicien portugais a entraîné Benfica et Wolverhampton en Premier League. Il est ensuite entré dans l'univers Eagle Football pour prendre en main le club brésilien de Textor Botafogo. 15 matchs après, il a été démis de ses fonctions en octobre pendant que le club carioca perdait la tête du championnat brésilien.

