Adidas met l'OL dans la sauce, un invité surprise bondit

Par Corentin Facy

Lanterne rouge du championnat, l’OL est en très mauvaise position au classement mais également en délicatesse pour négocier tous ses contrats sur le plan marketing en raison de l’incertitude de son maintien en Ligue 1.

Le début de saison chaotique de l’Olympique Lyonnais a des conséquences à tous les niveaux. Sur le plan sportif bien sûr avec une équipe menacée de descente, sur les finances ainsi que sur le marketing du club. Preuve que la 18e place de l’OL jette un flou sur tout un écosystème, l’équipementier historique de l’Olympique Lyonnais, à savoir Adidas, hésite grandement à prolonger son contrat qui expirera en juin 2025. La marque aux trois bandes verse selon les derniers chiffres dévoilés une somme avoisinant les 11 millions d’euros par an au club rhodanien mais « ne fera pas de folies » pour prolonger son contrat selon les derniers échos de Foot Mercato.

Il faut dire que pour Adidas, il n’est pas question d’être prisonnier d’un contrat en or avec un club de Ligue 2. La tendance est donc au statu quo quitte à ce que pendant ce temps, John Textor et ses équipes trouvent un accord avec un autre équipementier à compter de la saison 2025-2026. Un acteur en pleine ascension a d’ailleurs l’ambition de profiter de ce statu quo pour rafler la mise : l’équipementier anglais Castore.

L'équipementier Castore aimerait collaborer avec l'OL

Peu connue en France, cette marque a fait polémique en Angleterre il y a quelques semaines puisque les joueurs d’Aston Villa, équipés par Castore, se sont plains que le maillot absorbait mal la transpiration et devenait ainsi très lourd et inconfortable. Cet acteur encore mineur du football européen souhaite se développer et aimerait faire son entrée en France dans un club tel que l’OL. A titre informatif, Castore équipe Aston Villa, Newcastle, le FC Séville, le Bayer Leverkusen ainsi que les Glasgow Rangers ou encore Wolverhampton en Europe. Reste que du côté de Lyon, on aimerait poursuivre l’aventure avec Adidas mais à ce jour, le flou est total et les négociations s’annoncent serrées au vu de la position sportive du club lyonnais.