John Textor a vendu l'OL féminin aux Etats-Unis !

Par Claude Dautel

Quelques mois après avoir acheté OL Groupe, John Textor a décidé de vendre l'équipe féminine à Michel Kang, une femme d'affaires américaine, déjà propriétaire du club de Washington depuis 2022.

Dans les prochains jours, sauf retournement de situation improbable, Michele Kang, une femme d'affaires, investisseuse et philanthrope Américaine née et élevée en Corée du Sud, et qui était venue aux États-Unis comme étudiante avant de fonder et diriger Cognosante, une entreprise qui travaille dans le secteur de la santé, va devenir la propriétaire de l’équipe féminine de l’Olympique Lyonnais. Ce n’est pas une nouveauté pour celle qui est une amie de John Textor, puisqu'elle est également devenue propriétaire de l’équipe féminine du Washington Spirit, championne des États-Unis en 2021 et actuellement classée troisième de la National Women's Soccer League. Selon L’Equipe, afin de devenir la boss de l’une des plus grandes équipes féminines en Europe, et la plus puissante en France, Michele Kang aurait déboursé plus de 50 millions d’euros afin de posséder 52% de l’OL féminin, 48% restant la propriété d’OL Groupe.

L'OL féminin doit trouver un second souffle

Via @itsmeglinehan, @MLSist & @thrace: Michele Kang is set to gain control of majority voting interest in the Washington Spirit 👀



READ MORE: https://t.co/QNEBUTC1FL pic.twitter.com/Gm54OU04js — Women's International Champions Cup (@iccwomen) January 11, 2022

De même la future propriétaire prendra à sa charge les 12 millions d’euros du déficit annuel de la section féminine de l’Olympique Lyonnais, tout cela devant se concrétiser à la fin du mois de juin. C’est évidemment une opération majeure en France, la première d’une telle envergure, et elle arrive au moment où le football féminin a clairement besoin d’un second souffle dans notre pays, les autres nations européennes ayant largement refait leur retard en la matière. Pour preuve, ni l’OL, ni le PSG ne seront dans le dernier carré de la Ligue des champions féminine cette année, une grande première. Pour l'instant, aucune réaction officielle n'est venue de la part du club rhodanien, mais les joueuses et l'encadrement de l'équipe féminine auraient été prévenus depuis 48 heures de cet événement majeur.