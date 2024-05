OL ‍: Lyon recale ce buteur qui cartonne au Maroc

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’hiver dernier, l’OL a renforcé son secteur offensif en s’attachant les services de Gift Orban, Malick Fofana ou encore Saïd Benrahma. Les dirigeants lyonnais ont par ailleurs refusé un buteur marocain.

Ces derniers mois, les dirigeants de l’Olympique Lyonnais n’ont pas chômé pour renforcer l’effectif à la disposition de Pierre Sage. Le mois de janvier a été animé avec 60 millions d’euros investis sur sept joueurs dont trois attaquants. Dans le secteur offensif, il était important pour l’OL d’amener de la concurrence à des joueurs comme Cherki ou Nuamah afin d’épauler au mieux l’indispensable Lacazette. Benrahma et Fofana ont tout de la bonne pioche et ont déjà montré leur talent par intermittence, ce qu’on ne peut pas encore dire de Gift Orban. Doublure de Lacazette, l’ancien avant-centre de La Gantoise n’a pas encore eu l’occasion de prouver sa valeur. Au mois de janvier, l’OL a pourtant misé 12 millions d’euros pour le recruter, preuve de la confiance du board lyonnais quant au talent de son nouveau buteur.

De plus, le directeur sportif David Friio a préféré son profil à celui de plusieurs autres joueurs qui ont été proposé aux Gones. C’est notamment le cas de Mehdi Maouhoub, qui a de bonnes stats en D1 marocaine au Raja Casablanca et qui a un temps été sur les tablettes de l’OL selon l’insider @a_youssefa13. « Le jeune attaquant du Raja, Mehdi Maouhoub, passé par le FUS, aurait pu signer en Europe avant son transfert au sein du club casablancais mais malheureusement les clubs en question (Amiens, Olympique Lyonnais…) n'ont pas souhaité aller plus loin. Seul Antalyaspor avait fait une offre concrète mais loin d'être convaincante » peut-on lire sur le compte X de l’insider. L’OL a donc manifesté son intérêt pour Maouhoub l’été dernier et a de nouveau regardé sa situation au mercato hivernal, mais ne s’est pas positionné pour le recruter. Cette piste sera toutefois à suivre de près dans l’optique de l’été prochain pour l’Olympique Lyonnais, qui effectuera encore de nombreux changements dans son effectif lors du prochain mercato.